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Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı - Son Dakika
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Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Son haftalarda gösterdiği savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Mame Diouf'un sakatlığından dolayı forma şansı bulamadığı bu dönemde Göztepe, toplamda 13 gol kaydetti.

Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı
13.12.2023 - 10:13,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği savunma performansıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un gelmesiyle birlikte oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarında kalesinde gole kapatan İzmir ekibi, Sakaryaspor (1), Çorum FK (2), Bandırmaspor (1), Kocaelispor (1) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında ise rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Durum böylece olunca sarı-kırmızılılar, 15 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Mame Diouf'suz Göztepe, 13 gol kaydetti

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen ve bu sezon sadece 2 gol, 1 asistlik katkı veren Mame Diouf, sakatlığından dolayı son haftalarda forma şansı bulamazken, Göztepe de bu dönemde gol yollarında etkili bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsünden yoksun çıktığı maçlarda Erzurumspor FK ve Tuzlaspor'a 2'şer gol, Giresunspor ile Gençlerbirliği'ne de 3'er gol atmayı başardı. Göztepe, Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK ağlarını 3 kez sarsarak, golcü oyuncusu Mame Diouf'un olmadığı bu süreçte toplam 13 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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