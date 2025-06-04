Romulo'ya tarihi transfer teklifi - Son Dakika
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Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo\'ya tarihi transfer teklifi
04.06.2025 13:06  Güncelleme: 15:15
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Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcu Romulo'ya rekor bir transfer teklifi geldiğini açıkladı. Mance, "Göztepe tarihine bakarsak Romulo için rekor bir transfer teklifi aldık. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi" dedi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem takımın durumuyla alakalı hem de transfer dönemiyle alakalı konuşan Mance, Romulo'nun transfer sürecine de değindi.

"GÖZTEPE TARİHİNİN EN BÜYÜK TEKLİFİ"

Brezilyalı futbolcu Romulo'nun gösterdiği performansla ilgi odağı olduğunu vurgulayan Mance, "Kendisiyle ilgili aslında biz çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz ama kesinlikle bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak. Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Dediğim gibi rekor bir transfer teklifi zaten aldı. Çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi. Belirlediğimiz bonservis olmadığı sürece kendisi bizimle kalacak" dedi.

Romulo'ya tarihin en büyük transfer teklifi gelmiş

"İSMAİL KÖYBAŞI EN BÜYÜK TRANSFERİMİZDİ"

3 senelik görevleri boyunca yaptıkları en iyi transferin İsmail Köybaşı olduğunu söyleyen Ivan Mance, "Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, o sezon Trabzonspor'da şampiyon olmuş, 10 Süper Lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır İsmail Göztepe'yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail'e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik" şeklinde konuştu.

Romulo'ya tarihin en büyük transfer teklifi gelmiş

Transfer stratejileri hakkında ise Mance, "Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis'i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Göztepe'ye hizmet edecek, savaşacak, kendisini geliştirecek ve başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Biz Göztepe'yi başarıya ulaştıracak yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Bizden kesinlikle kimse 37 yaşının üzerinde futbol efsanesi beklemesin. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güvensin. Taraftarlar yapacağımız isimleri bilmeyebilirler ama belirli bir süre oynadıklarında bu oyuncular Avrupa tarafından fark edilecek oyuncular olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Romulo'ya tarihi transfer teklifi - Son Dakika

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