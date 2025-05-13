Göztepe Romulo\'ya Veda Ediyor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de son olarak evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kalıp Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantajı kaçıran Göztepe, golcüsü Romulo Cardoso'ya veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 1.5 yıldır forma giyen Brezilyalı oyuncu Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe'ye devre arasında gelen Romulo, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Sambacı'ya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından önce kiralanan ardından opsiyon kullanılarak 3.5 milyon Euro bedelle kadroya dahil edilen Romulo için Sport Republic şirketinin 15 milyon Euro ve üzerinde gelir beklediği belirtildi. Yönetimin yurt içinden gelen teklifleri ise yetersiz bulduğu öğrenildi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası dahil 31 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, toplam 15 gol atıp 10 da asist yaptı. Öte yandan Göztepe'nin yıldızı Romulo'yu keşfeden Brezilyalı scout Bolivar Silvera, sarı-kırmızılıların yeni scout şefi oldu. Bolivar Silvera'nın Güney Amerika'dan çok sayıda genç oyuncuyu İzmir'e getireceği öğrenildi.