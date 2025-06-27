Göztepe, Romulo'yu Satmakta Acele Etmiyor - Son Dakika
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Göztepe, Romulo'yu Satmakta Acele Etmiyor

Göztepe, Romulo\'yu Satmakta Acele Etmiyor
27.06.2025 10:51
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Göztepe, yıldız futbolcusu Romulo için 20 milyon Euro'dan fazla teklif bekliyor.

AVRUPA'da yaz transfer döneminde Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo Cardoso transferin gözde isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig'deki İzmir ekibi Göztepe, yıldız golcüsü Romulo için gelen rekor düzeyde teklifleri bir bir reddediyor. Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu için önce Alman ekibi Leipzig 12 milyon euro resmi teklif getirdi. Göztepe yönetimi bu teklife geri dönüş dahi yapmadı. Haftalar sonra Leipzig teklifini revize etti ve bedeli 16,5 milyon euro olarak belirledi.

Göztepe'nin futbol şubesini 3 yıl önce devralan İngiltere merkezli spor yatırımları şirketi Sport Republic, Leipzig'e dönüş yaptı ve bedeli yeterli bulmadığını iletti. Son olarak İngilizlerin devreye girdiği iddia edildi. Premier Lig ekibi Fulham, Romulo için 16 milyon Euro bonservis artı bonuslarla kapıyı çaldı. Ancak şirket bu teklife de olumlu yaklaşmadı. Avrupa'da golcü transfer piyasasını yakından takip eden yönetim, daha önce 15 milyon Euro'dan fazla değer biçtiği golcü için gözünü 20 milyon Euro, yani güncel kurla Türk Lirası bazında 935 milyon TL ve üzeri tekliflere çevirdi.

Romulo'yu satmak için aceleci davranmayan Sport Republic ve Göztepe, temmuz ayında fiyatın daha da artacağı görüşünde birleşti. Brezilyalı yıldız için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht de nabız yoklamıştı. Göztepe'de Sport Rebuplic'in Brezilya'daki scoutları sayesinde keşfettiği Romulo, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla kiralandı. İlk yılında yarım sezonda 5 gol atan Romulo'nun geçen sezon bonservisi alındı. Brezilyalı forvet, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 13 gol, 9 asist, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 4 gol attı.

KARŞIYAKA İLE ALTAY'IN BORCUNDAN FAZLA

Göztepe'nin futbolunu yöneten Sport Republic'in Romulo için istediği 20 milyon Euro (935 milyon TL) ve üzerinde bonservis bedeli, sarı-kırmızılıların İzmir'deki ezeli rakiplerinin toplam borç tutarlarından fazla durumda. 3'üncü Lig'den yıllardır çıkamayan Karşıyaka'nın borcu 600 milyon TL civarındayken, geçen sezon 3'üncü Lig'e düşen Altay'ın toplam borcu ise 855 milyon TL olarak açıklanmıştı.

TAHA'NIN HAKLARINI ALDI

Süper Lig'de Trabzonspor, 8 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan takımda daha önce 2023-2024 sezonunda kiralık oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun bonservisinin yüzde 80'ini aldı. Göztepe gibi Southampton'ı da yöneten Sport Republic, bu transferin şartlarından biri olarak sarı-kırmızılıların 2 yıl önce Trabzonspor'dan aldığı Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da devraldı. Kulüpler arasında yapılan ilk anlaşmaya göre Taha'nın haklarının yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Trabzonspor, Onuachu transferiyle 21 yaşındaki stoperin tüm haklarını Göz-Göz'e devretti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe, Romulo'yu Satmakta Acele Etmiyor - Son Dakika

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