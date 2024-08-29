Göztepe Spor Kulübü İzmir'de 1 halı saha ve 2 spor salonunu kiraladı - Son Dakika
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Göztepe Spor Kulübü İzmir'de 1 halı saha ve 2 spor salonunu kiraladı

Göztepe Spor Kulübü, İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihaleleri yapılan 1 halı saha ile 2 spor salonunu kiraladı. Kulüp, İzmir Atatürk Lisesi halı sahası ile Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ve Karabağlar İnönü Lisesi spor salonlarının kiralama ihalelerini kazandı.

29.08.2024 14:47
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Göztepe Spor Kulübü, İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihaleleri yapılan 1 halı saha ile 2 spor salonunu kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı iş birliği ile İzmir Atatürk Lisesi halı sahası ile Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ve Karabağlar İnönü Lisesi spor salonlarının kiralama ihalelerinin kazanıldığı belirtildi.

Kulübün gelecek yıl 100. yılını kutlayacağını hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz 136 yıllık tarihi geçmişe sahip İzmir Atatürk Lisesi birlikteliği ile kentin merkezine yeni spor ve gençlik merkezi kazandıracak. Bu alanı futbol okulunun yanı sıra çocuklar ve gençleri daha çok sporla buluşturacak sosyal sorumluluk projeleri ile de taçlandırmak dileğinde olan kulübümüz, tarihimizde kök salmış iki önemli kurumun yan yana çok başarılı ve anlamlı projelere imza atması için her türlü çaba ve desteği göstermeye hazırdır. Bu alanı sadece bir halı saha olarak değil aynı zamanda manevi değeri çok yüksek bir prestij alanı olarak gören kulübümüzün amacı; Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı, İzmir Atatürk Lisesi'nin idarecileri, Okul Aile Birliği ve Mezunlar Derneği ile iş birliği içerisinde hepimize yakışır projelerle sporu yaygınlaştırma hedefimize katkı sağlayacağımız bir alan haline getirmektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe Spor Kulübü İzmir'de 1 halı saha ve 2 spor salonunu kiraladı - Son Dakika

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