Göztepe, Sude Hacımustafaoğlu ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi takımlarından Papara Göztepe, dış transferde Galatasaray'dan smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Sude Hacımustafaoğlu ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Sude, geçtiğimiz sezon çift lisans ile genç oyuncu statüsünde takımımızda da forma giymiş ve şampiyon kadromuzda yerini almıştı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sude" denildi.