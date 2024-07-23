Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Kamp üst seviyede geçti - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Kamp üst seviyede geçti

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Kamp üst seviyede geçti

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampında yapılan çalışmaların üst seviyede geçtiğini söyledi. Stoilov, takımın taktiksel ve fiziksel olarak iyi bir performans sergilediğini belirtirken, oyuncuların daha dinamik, taktiksel ve özgüvenli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni transferlerin sahada kendilerini göstermeleri ve takıma katkı sağlamaları gerektiğini ifade etti.

23.07.2024 11:10
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, çok sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve kampın üst seviyede geçtiğini söyledi.

Bulgar teknik adam, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın organizasyon anlamında gerçekten iyi olduğunu bildiren Stoilov, Bled'de bulundukları için mutlu olduklarını kaydetti. Stoilov, kamp süresince oynadıkları ilk 3 hazırlık maçında takımın taktiksel ve fiziksel olarak her şeyi en iyi şekilde sahada göstermeye çalıştığını belirtti.

Kamp süresince aklında olan fikirleri oyuncularının sahaya en iyi şekilde ilettiğini dile getiren Stoilov, "Futbol anlamındaki fikirlerimizi sahada uygulamaya çalıştık ve aynı zamanda bunları ilerletmeye çalıştık. Futbolcular, ellerinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı. Maçlarda durumumuzu görmüş olduk. Sahada uyguladığımız birçok pozitif şey ve büyük bir mücadele vardı, geliştirmemiz gereken noktalar da var" diye konuştu.

"DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda tempoyu ayarlamaya çalıştıklarını ifade eden Stanimir Sloilov şöyle konuştu:

"Mesela dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü şimdi geçen seneki seviyede değil, daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"LİG BAŞLAYINCA HER ŞEYİ DAHA İYİ GÖRECEĞİZ"

Çok sıkı bir şekilde çalışan oyuncu grubuna sahip olduğunu kaydeden Stoilov, "Elbette ki daha lig başlamadı, lig başlayınca bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde göreceğiz. Şu anda antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey iyi gözüküyor ama tabii ki lig başka bir şey. Lig başladığında bazı şeyleri yine tekrar göreceğiz" dedi.

"YENİ OYUNCULARI BEKLİYORUZ"

Takıma katılan yeni isimler hakkında bir şey söylemek için çok erken olduğunu belirten Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

"Transferlerimizin sahada kendilerini göstermesi gerekiyor, kendileriyle ilgili bir şey demek gerçekçi olmaz. Yenilerin öncelikle kendilerini hem taraftarlarımıza ve camiaya göstermeleri gerekiyor. Sahada bu kalitelerini yansıtmaları gerekiyor. Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarını düşündüğümüz için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı. Aynı zamanda yeni oyuncular da bekliyoruz. Bazı pozisyonlarda transfere ihtiyacımız var. Özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyacımız var, bu da olacak. Her takım güçlenmek için bazı pozisyonlarda çalışmalar yapıyor. Biz de aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: DHA

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