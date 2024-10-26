Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

26.10.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor: 2-1

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

GÖZTEPE: Lis - Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Solet (Dk. 90+1 İsmail), Tijanic (Dk. 90+2 Hugo), Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro (Dk. 46 Denswill), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

KIRMIZI KART: Dk. 28 Dennis (Göztepe)

GOLLER: Dk. 60 Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), (P) Dk. 62 Banza (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Stanimir Stoilov (Göztepe Teknik Direktörü), Solet (Göztepe), Okay, Malherio, Mendy (Trabzonspor)

SÜPER Lig'de 10'uncu hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Göztepe 2-1 kazandı. Göztepe'de orta saha Dennis maçın 28'inci dakikasında direkt kırmızı kart görürken, ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar müsabakanın 60'ncı dakikasında Solet'in golüyle öne geçti: 1-0. Trabzonspor, Göztepe'nin golünde 2 dakika sonra penaltı kazandı ve Banza atışı gole çevirdi: 1-1. Müsabakanın 90+2'nci dakikasında Tijanic İzmir temsilcisine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 9'uncu maçında ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı. Evindeki yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe de puanını 15 yaptı.

21'inci dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Isaac Solet'in şutunda top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28'inci dakikada Göztepe'de Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

39'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

62'nci dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 64'üncü dakikada kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

81'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe çarpan top auta çıktı.

86'ncı dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Lis sona anda kornere uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 07:28:41. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.