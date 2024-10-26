Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

Spor

Trabzonspor: 2-1

Onur ATIŞ/ İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

GÖZTEPE: Lis - Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Solet (Dk. 90+1 İsmail), Tijanic (Dk. 90+2 Hugo), Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro (Dk. 46 Denswill), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

KIRMIZI KART: Dk. 28 Dennis (Göztepe)

GOLLER: Dk. 60 Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), (P) Dk. 62 Banza (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Stanimir Stoilov (Göztepe Teknik Direktörü), Solet (Göztepe), Okay, Malherio, Mendy (Trabzonspor)

SÜPER Lig'de 10'uncu hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Göztepe 2-1 kazandı. Göztepe'de orta saha Dennis maçın 28'inci dakikasında direkt kırmızı kart görürken, ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar müsabakanın 60'ncı dakikasında Solet'in golüyle öne geçti: 1-0. Trabzonspor, Göztepe'nin golünde 2 dakika sonra penaltı kazandı ve Banza atışı gole çevirdi: 1-1. Müsabakanın 90+2'nci dakikasında Tijanic İzmir temsilcisine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 9'uncu maçında ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı. Evindeki yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe de puanını 15 yaptı.

21'inci dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Isaac Solet'in şutunda top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28'inci dakikada Göztepe'de Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

39'uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

62'nci dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 64'üncü dakikada kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

81'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

84'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe çarpan top auta çıktı.

86'ncı dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Lis sona anda kornere uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.