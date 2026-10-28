Göztepe U19, AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur avantajını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe U19, AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur avantajını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe U19, AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur avantajını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur ilk maçında Göztepe U19, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek tur avantajını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 3 Kasım Salı günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak rövanşta tur için en az 3 farklı galibiyet arayacak.

TARİHİNDE ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaşan Göztepe'nin U19 takımı mücadeleden 3-1 yenik ayrılıp avantaj yitirdi. AFAS Training Complex Stadı'nda maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı gençler 24'üncü dakikada Yusuf Ali'nin penaltı golüyle öne geçti. Ardından 44'üncü dakikada serbest vuruş golüyle AZ beraberliği yakaladı. Devreye 1-1'lik eşitlikle giren Göztepe ikinci yarıda ise 78 ve bitime kısa süre kala 89'uncu dakikalarda rakibin 2 golüne engel olamadı.

Göztepeli taraftarlar Avrupa'da yıllar sonra ilk deplasmanda kale arkasında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurup takıma büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçın ardından takımı tribünlere davet edip oyuncularla İsyan Marşı'nı söyleyip meşaleler yaktı. Hollanda'dan istediği sonucu alamayan Göztepe, 3 Kasım Salı günü rakibiyle evinde taraftarının desteğiyle rövanşa çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Göz-Göz'ün tur atlayabilmesi için en az 3 farklı kazanması gerekecek. Göztepe, Alkmaar'ı 2 farkla yenerse müsabaka uzayacak. Diğer tüm sonuçlarda temsilcimiz elenen taraf olacak.

MEHMET SEPİL: ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİLER

Daha önce A takımla Fuar Şehirleri Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele edip yarı final oynayarak tarih yazan, futbolda 56 yıl sonra Avrupa arenasına U19 takımıyla çıkan Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil de genç oyuncuları yalnız bırakmadı. Büyük bir heyecanla müsabakayı takip eden Sepil, oyuncular ve teknik ekiple gurur duyduklarını söyledi. Herkesin 90 dakika elinden gelen en iyi mücadeleyi gösterdiğini belirten Mehmet Sepil, "Elbette bu sonucu hak etmedik. Takımımız aslanlar gibi mücadele etti. Üzgünüm ama gururluyum. Hakem ise verdiği kararlarla iyi bir yönetim göstermedi, daha hassas olabilirdi. Neticede bir maçımız daha var. Evimizde de yine aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi. Mehmet Sepil, Hollanda deplasmanında takımı yalnız bırakmayarak 90 dakika boyunca büyük destek veren gurbetçi taraftarlara da çok teşekkür etti.

BENJAMIN FUCHS: OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs da sergilenen mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi. Rakipleri AZ Alkmaar'ın iyi bir genç takıma sahip olduğunu anlatan Fuchs, "AZ, Avrupa'nın en iyi altyapısına sahip kulüplerinden biri. Çok iyi bir sistemleri var. Biz ilk kez böyle önemli bir turnuvada boy gösterdik. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yaptılar. İzmir'de de aynı hırsla ve özveriyle sahada olacağız. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi inanılmaz çoşkulu desteklediler. Yenilgiye rağmen çocukları tribüne çağırıp marşlar söylediler. Bu bizin adımıza çok büyük moral oldu. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

ROBIN VAN PERSIE SÜRRİZİ

Dünyaca ünlü eksi Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin Van Persie de AZ Alkmaar-Göztepe maçını statta tribünden izledi. Türkiye'de 2015-17 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen van Persie'yi eski takımı arkadaşı, Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı. İkili uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, İsmail Köybaşı, Robin Van Persi'ye Göztepe ile ilgili bilgiler de aktardı. Maça gelen AZ Almaar ve Göztepeli futbolseverler de Van Persie'ye büyük ilgi gösterdi. İsmail Köybaşı, Van Persie'yi Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le de tanıştırdı.

Kaynak: DHA
Aziz KocaoğluAz AlkmaarGençlikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
Korkunç cinayet Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:32:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Göztepe U19, AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur avantajını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android