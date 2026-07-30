Göztepe\'ye 4 oyuncusundan servet! 1 senede milyonları kazandılar

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe adeta futbolcu fabrikasına döndü. Sarı-kırmızılılar, Sport Republic şirketinin yönetiminde son 1 senede vitrine çıkardığı oyunculardan milyon eurolar kazanarak kasasını doldurdu.

GÖZTEPE'YE 4 OYUNCUSUNDAN SERVET

Son olarak Brezilyalı golcüsü Juan Silva'yı Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'ya 15 milyon euro + bonuslar karşılığında satmaya hazırlanan Göztepe yönetimi, Romulo, Emerson ve Olaitan'dan adeta servet elde etti.

İLK OLARAK ROMULO GİTTİ

Göz-Göz ilk olarak Brezilyalı forveti Romulo'yu Alman ekibi Lepzig'e gönderdi. Romulo 2023-2024 sezonun devre arasında Göztepe 1'inci Lig'deyken İzmir'e ayak bastı. Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 3.2 milyon euroya alınan Romulo kısa sürede gösterdiği performansla takımın yıldızı oldu. Göztepe'de 1.5 sezon top koşturan Sambacı, 20 milyon euro + bonuslar karşılığında Bundesliga temsilcisi Leipzig'e transfer oldu. Kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştiren Sport Republic şirketi daha sonra Emersonn transferini gerçekleştirdi.

EMERSONN'DAN PAY GELDİ

Emersonn da tıpkı Romulo gibi Athletico Paranaense'den geldi. Emersonn için Paranaense'ye 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Göztepe, oyuncuyu kısa süre içinde Fransa takımı Toulouse'a 3.2 milyon euroya sattı. Emersonn'un sonraki satışından pay maddesi de koyan Göztepe, bu sezon başında 21 yaşındaki forvetin 28+3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a transfer olmasıyla 5 milyon 600 bin euroluk gelir elde etti. Göztepe, 2025-2026 sezonun ara döneminde Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı da Beşiktaş'a yolladı.

OLAITAN 6.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Fransa Lig 2'deki Gronoble takımından 850 bin euro karşılığında alınan Olaitan, 6.5 milyon euroya Beşiktaşlı oldu. Göztepe bu sezon ise Juan Silva ile vedalaşmak için geri sayıma geçti. Oyuncuya ilk olarak Fransız ekibi Lille talip olurken, yönetim devre arasında gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti. Göztepe ile 2025-2026 sezonunu tamamlayan Juan, Slovenya kampındaki kafilede yer alsa da özel maçlarda sakatlanma riskine karşı çok fazla oynatılmadı. Beklenen transfer gelişmesi ise 2 gün önce yaşandı. Rus ekibi CSKA Moskova 15 Milyon euro + bonuslar karşılığında Göztepe ile el sıkıştı.

JUAN 900 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Juan geçen sezonun başında 900 bin euro karşılığında İngiliz Southampton takımından alındı. Göztepe, resmi olarak Juan'ı satmasının ardından 1 sene içinde 4 futbolcudan 50 milyon euronun üzerinde gelir elde etmiş olacak. Sport Republic şirketi ayrıca orta saha Tijanic ve Ahmed Ildız, kaleci Mateuzs Lis, forvet Jeh gibi oyuncuların da bonservislerinden para kazandı. Juan'ın CSKA Moskova transferinin gerçekleşmesinin ardından gözler Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e çevrilecek. İngiltere ve Almanya'dan talipleri olan Dennis de Juan gibi Slovenya kampında riske edilmedi. Göztepe'nin Dennis'i de 10 milyon euroya yakın bir bedelle satması an meselesi.