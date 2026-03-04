Griezmann, Barcelona\'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Atletico Madrid, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 kaybetmesine rağmen elde ettiği avantajlı skorla finale yükselmeyi başardı.

GRIEZMANN'DAN ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Atletico Madrid'in Fransız yıldız oyuncusu Antoine Griezmann, maç sonunda eski takımına karşı ülkede bomba etkisi yaratacak bir paylaşıma imza attı. Griezmann, geçtiğimiz sezon Barcelona'nın Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ettiği maçtan sonra yaptığı "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" sözlerini içeren paylaşıma cevap verdi.

'BU FOTOĞRAF ÇOK MU SERT OLMUŞ?'

Griezmann, Barcelona'yı elemelerinin ardından 1 yıl sonra eski takımından intikam alırcasına bir paylaşım yaparak, "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" ifadelerini paylaşıma ekledi. Bu paylaşım, İspanya'da kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.