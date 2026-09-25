GS Başkanı Özbek, Okan Buruk'la 27. ve üst üste 5. şampiyonluk hedefini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili bir sorunlarının olmadığını belirterek, "İnşallah bu sene de Okan hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, Türkiye'de üst üste 5. şampiyonluk rekorunu da beraber kıracağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un başarılı olduğunu söyleyen Özbek, "Okan hoca, Galatasaray'da yetişmiş, futbol oynamış, milli takıma seçilmiş, milli takımda başarılı bir dönem geçirmiş, yurt dışında oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde Galatasaray'a antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, şimdi 5. şampiyonluğa koşuyoruz. Birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, futbolcuların sevdiği bir kişilik. Futbolcularımız genç arkadaşlar. Bunun içinde yerlisi, yabancısı var. Takım içinde bu beraberliği sağlayamadan başarılı olmak mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz 4 senede göstermiştir. En ufak bir sorun yok. Galatasaray başkanı olarak bütün taraftarlarıma, camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğinin yorumunu size bırakıyorum. Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah bu sene bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bu çıktığımız yoldan bizi çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla o da Galatasaray'a hizmet için burada. Her gün beraberiz, sorunlarımıza varsa beraber çözüyoruz. İnşallah bu sene de Okan hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, Türkiye'de üst üste 5. şampiyonluk rekorunu da beraber kıracağız" diye konuştu.

"Biz her şeyi planladığımız için şekilde sonuçlandırdık"

Transfer dönemindeki yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Özbek, "Transfer yaptığınız dönemlerde bir futbolcu ile sözleşme yaparken, paranız var mı, yok mu önemli değil, genelde geleceğe imza attığınız için. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde yaptığı en iyi işlerden biri finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporculara ödemelerinde sorun yoktur. Transfer döneminde teknik ekip, scout, yönetim kuruluyla bir araya geldik. Geçen seneki şampiyon takımı muhafaza etmek ana hedefimizdi. Bu kadroya takviye etmek üzere hangi mevkilere ihtiyacımız var, bunları tartıştık. Mayıs ayının 1'inde bunu tartıştık. Tespitlerimizi, planları yaptık. O dönemden itibaren çalışmalarımıza başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. Onlarla da görüşmeye başladık. Bunun yanında bu planlamayı yaparken, bizim bütçemiz ne? Burada yapacağımız harcamanın boyutlarını da bilelim ona göre bu transfer sezonunu geçirelim. Hedefteki bütün oyuncularla görüşmeler başlattık ve transfer sezonu bitene kadar da devam ettik. Galatasaray'ın nakit akışıyla ilgili problemi yok. Sezon başında gidip futbolcuları almadınız diyebilirsiniz. O dönemde de almaya çalıştık. Bu bütçe çerçevesinde transferi yapmamız lazım. Yönetim için en kolayı olan transfer sezonu başında ne istiyorsa verirsiniz, kadronuza katarsınız. Galatasaray yöneticisinin bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonun sonuna doğru gelmesi bu. Aynı oyuncuları transfer sezonu başında yapmakla transfer sezonu sonunda yapmak arasında 50 milyon Euro fark var. Kulüp bize emanetse, bu emanetin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Galatasaray'ın lehine en mükemmel şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Leao, Batrakov ve Deniz Gül'ün transferlerinden Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon Euro. Biz her şeyi planladığımız için şekilde sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin sahadaki performanslarına bakacağız. Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğuna hizmet edecek transferler yaptığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Federasyonunu ziyaret ettik, önümüzde çok önemli naklen yayın ihalesi var"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşmenin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Futbol federasyonunu ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak bu komisyonun içindeyiz. Naklen yayın ihalesi, diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığımız zaman son derece zayıf kalmaktadır. Futbol takımlarına verdiği destek çok düşük. Galatasaray'ın bütçesini dikkate aldığınız zaman naklen yanından gelen pay, yüzde 1, 1.5 seviyesinde. Avrupa'da bu oran çok daha yukarılarda. Onun için naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu komisyonun içinde olan ve naklen yayınından en üst seviyede pay alan kulüp olarak TFF'nin yaptığı toplantıya elbette gideceğiz. Başka bir şey atfe etmek son derece yanlış diye düşünüyorum" cevabını verdi.

"Aziz başkanla 2014'ten beri tanışıklığımız var"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Riva'da gerçekleşen İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısında konuşması için ise Dursun Özbek, "3 büyük kulübün sahasında oynanacak. Onun için gittim. Protokolde Aziz başkanla yan yana oturuyordum. Aziz başkanla tanışıklığımız yeni değil, 2014'ten beri tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman merhaba diyeceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu, 2026-2027 sezonunun çok zorlu, çok çetin dönem olacağını değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday epey bir takım var. Özellikle bu sezon da konsantrasyonumuzu son derece yerinde olması gerek, birlik ve beraberliğimize ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Galatasaray camiası büyük ve güçlü bir camia, bugüne kadar bizi çok desteklediler" değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımıza eminim"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanyol ekibi Barcelona ile önemli bir maç oynayacaklarını belirten Özbek, "Galatasaray özellikle Avrupa'da üst seviyedeki takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarılı mücadele etmiştir. Burada da aynı şekilde bekliyoruz. Galatasaray'ın bütün camialara böyle bir maç izletmek zorunda olduğunu hissediyorum. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımıza eminim" dedi.

"İlkay Gündoğan ile ilgili karar Okan hocanın işi, kararına saygılı olmamız lazım"

İlkay Gündoğan'ın önemli bir sporcuları olduğunu aktaran Başkan Özbek, "Transferi bizzat benim bulunduğum yönetim yapmıştır. Kendisinin geçmiş performansının üzerinde hiç tereddüt yoktur. Yönetim bu konuda yorum yapmasına ihtiyaç yok. Takımın antrenörü var. İlkay, kişisel olarak çok sevdiğim, başarılı bulduğum bir sporcumuz. Takımdaki tespitini ben yapamam. O Okan hocanın işi, onun kararına saygılı olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"Turki Al-Sheikh'i kulübe davet ettim"

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh ile yaptıkları görüşmede kendisini kulübe davet ettiğini ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "Turki iyi bir Galatasaraylı. Onun üzerine kendisine memnun olduğumu söyledim. Bu tür uluslararası ilişkilerde böyle taraftarlıkla beraber faydalı neticeler almak mümkün. 'Hagi'nin Galatasaray'a geldiği gün Galatasaraylı oldum' dedim. Kendisini kulübe davet ettim, gelecek. Önümüzdeki haftalarda buraya gelecek" şeklinde konuştu.

"Sponsorlukta bu sene hedefimiz 120-130 milyon Euro seviyesine çıkarmak"

Bu seneki sponsorluk hedeflerini de açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şunları dile getirdi:

"Bu seneki hedefimiz 110-120 milyon Euro seviyesine çekmek. Geçen senin üzerine çıkacağımız kesin. Konsolide bütçemiz geçen sene 400 milyon Euro'ydu, bu sene 450'ler civarında olacak. Hedefimiz bunu 600-700'e çıkarmak. Bu için en önemli yol da sponsorlukları geliştirmek. Galatasaray'ın hedefinin çok yüksek olduğundan global sponsor bulmak zorunda odluğunu biliyoruz. Bunun toplantısını yaptık. Sponsorlukta bu sene hedefimiz 120-130 milyon Euro seviyesine çıkarmak."

"İstikrarı bozmak niyetinde değilim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon sonunda bitecek sözleşmesi için ise Özbek, "Önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan biri de istikrarı yakalamış durumdayız. Öyle bir niyetimiz yok" dedi.

"5 Ekim'de zeminimiz hazır bir şekilde bize teslim edilecek"

Son olarak RAMS Park'ın zeminindeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Her sezon bittiğinde zeminin yeni sezona hazırlanma gereği duyuyor. Uluslararası çok önemli bir firmayla senelerden beri görüşüyoruz. Onlarla görüştük. Tohumlama ve gübreleme çalışmasına başladık. Çim, canlı bir varlık. Günün şartlara göre farklılık gösteren bir canlı. Buna bağlı olarak yaptığınız çalışmalar zaman zaman istediğinizi vermeyebilir. Stadımızın mimarı yapısı da bazı zorlukları gündeme getiriyor. Etkileyen bir sürü şey var. Sezon başlarken de planlarımız hazırdı. Çimlerin serilmesi bitti. 5 Ekim'de, maçlar oynanmadan 5-6 gün evvel zemin hazır hale gelecek. Orada bir sıkıntımız yok. 5 Ekim'de zeminimiz hazır bir şekilde bize teslim edilecek" diyerek sözlerini tamamladı.