Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

40 MİLYON EUROLUK ÇILGIN TEKLİF

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Öte yandan En-Nesyri için Suudi Arabistan ekiplerinden Neom, Al-Hilal ve Al Qadsiah'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı. Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.