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Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi - Son Dakika

Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi

16.12.2021 10:32

- Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi Karlı dağlarda arazi araçlarıyla sürüş yaparak yarışlara hazırlanıyorlar Gümüşhaneli off-road pilotları kentin coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan karlı dağlarda sürüş yaparak yarışlara hazırlanıyorlar.

- Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi

Karlı dağlarda arazi araçlarıyla sürüş yaparak yarışlara hazırlanıyorlar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli off-road pilotları kentin coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan karlı dağlarda sürüş yaparak yarışlara hazırlanıyorlar.

2010 yılında birkaç arkadaşın kurduğu Gümüşhane Off-Road Kulübü bugün 25 kişilik bir kadroya dönüşürken sporcular hafta sonları Gümüşhane'nin dağlarındaki doğal ekstrem ve hız parkurlarında antrenman yapıyor. 2019 ve 2021 yıllarında katıldıkları off-road oyunlarında çoğunluğu birincilik ve ikincilik olmak üzere 38 kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza atan off-road pilotları bundan sonraki faaliyetlerine dernekleşerek devam etme kararı aldı.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde bir araya gelen pilotlar Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği'nin kuruluş işlemlerini tamamladıktan sonra karlı dağlarda antrenman yaptı. Özel donanımlı, yüksek ve özel lastikli 20 aracın katıldığı etkinlikte 2 bin metrenin üzerindeki zirvede araçlarını zorlayarak deneyen sporcular katıldıkları yarışmalardan daha zor parkurlarda kendilerini geliştiriyor. Katıldıkları 2 yıllık yarışmalarda önemli başarı elde ettiklerini kaydeden sporcular, kente uzak yerlerden gelen yarış davetlerine ise ekonomik gerekçelerle katılamadıklarını, bu nedenle artık arkalarında kendilerini destekleyen birilerini görmek istediklerini söyledi.

Akhisar köyündeki evinde sporcuları misafir eden iş insanı ve off-road pilotu Şerafettin Ülker, derneğin resmi kuruluş, projeler ve sponsorluklarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, off-road sporunun anlamının yol dışı demek olduğunu söyledi.

"Dövüş sporlarından daha sert bir spor"

Off-road tecrübesi için Gümüşhane'de bolca olan dağlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Ülker, "Off-road için özel donanımlı araçlara ihtiyacınız var. Bu köylerin bu yaylalardaki doğal parkurlardaki sürüşlerle bu tecrübe kazanılabilir. Dikkat gerektiren bir spor. Çok ekstrem bir spor. Dövüş sporlarından daha sert bir spor diyebilirim" dedi.

"Buradaki parkurlar yarıştıkları parkurlardan 3-4 kat daha ağır şartlarda"

Gümüşhane'nin Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya doğru olan kısımlarda doğal ekstrem ve hız parkurlarıyla dolu olduğunu ifade eden Ülker, "Gümüşhane'nin dağlarında karda, kışta, çamurda 4 mevsimde parkuru var. Bizim ekiplerimizin de kupaları getirmesindeki en büyük etken bu dağlarda yaptıkları antrenmanlardır. Buradaki parkurlar yarıştıkları parkurlardan 3-4 kat daha ağır şartlarda. Bizim için en ağır şartlar buradan o yarışlara giden o asfalt yollar. Burada da sponsorlar devreye girecek. Artık Gümüşhane'nin esnaflarından, iş adamlarından bu konuda kupa getiren bu şampiyonlara katkı bekliyoruz" diye konuştu.

Alper Akçay: "Gümüşhane'mizin coğrafyası bu spor için çok uygun"

Kulübün kurucu üyelerinden Alper Akçay ise GÜMOFF'un 2010 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Kendi aramızda arkadaşlarla Gümüşhane dağlarında, yaylalarında gezerken bu sporu yapmaya karar verdik. Gümüşhane'mizin coğrafyası bu spor için çok uygun. Birbirinden güzel yaylalarımız var. Toplamda 420 tane yaylamız var Gümüşhane'ye ait olan. O kadar değişik ki bir güzergahtan girdiğimiz zaman 30 tane yaylayı peş peşe aynı yoldan sırasıyla gezerek o günkü etkinliğimizi tamamlayabiliyoruz. Coğrafyası bu spor için gerçekten çok iyi. Ekstrem, hız parkurları muazzam şekilde çok fazla var. 2019 yılında ilk kez Erzurum'daki oyunlara katıldık. Sonrasında Erzincan, Sivas, Tokat, Niksar, Espiye ve Çarşamba'daki düzenlenen etkinliklere katıldık. Daha uzak çevrelerden de katılmamızı isteyenler oldu ama yol uzak olduğu için gidemedik" açıklamalasında bulundu.

"Toplumda farkındalık oluşturacak işler yapmak istiyoruz"

Yarışmalara katıldıkları 2019 ve 2021 yıllarında birçoğu birincilik ve ikincilik olan 38 kupa kazandıklarını ifade eden Akçay, şunları söyledi:

"Bundan sonraki oyunlarda hedeflerimiz daha yüksek. Mahalli ve uluslararası yarışlara katılmak istiyoruz. Bu yönde de dernekleşme ye karar verdik. Bugün itibariyle Gümüşhane Off-Road Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği'ni kurmuş bulunmaktayız. Toplamda 25 kişilik bir ekibimiz var. Hepsi birbirinden tecrübeli. Sadece off-road sporunda değil tüm doğa sporlarına aktif olarak yer alacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz de olacak. Bu spor yalnız başına yapılacak bir spor değil, dayanışma ile olacak bir spor. Toplumda farkındalık oluşturacak işler yapmak istiyoruz. Bu spor sadece arabaya binip gaza basıp gitme olmasın. Hem doğamızı hem çevremizi koruyalım."

Recep Şahin: "Artık arkamıza döndüğümüzde bizi destekleyen birilerini görmek istiyoruz"

Kulübün kurucularından Recep Şahin de bugüne kadar hep kendi mücadeleleriyle bu sürece geldiklerini belirterek, "2019 ve 2021'de katıldığımız oyunlarda büyük başarılar elde ettik. Bundan sonra ki süreçte daha çok büyümek istiyoruz. Bizim için bu işin en zor kısmı ekonomi. Arkamıza döndüğümüzde bizi destekleyen birilerini görmek istiyoruz. Bu şehrin bize daha çok sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Off-road pilotlarından Fatih Yavuz da, "Bu sporu yaparken adrenalin, dağların verdiği özgürlük, şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak bizim en büyük mutluluğumuz. Yürüyerek çıkamayacağımız yerleri araçlarımızla çıkmak bizi hem mutlu hem motive ediyor. Tatlı bir rekabet oluyor. Ara sıra araçlarımız kırılsa da bir şekilde üstesinden gelip spor yapmaya devam ediyoruz. Ağır bir spor ve biraz tecrübe istiyor" diye konuştu.

Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi

Recep Şahin, Gümüşhane, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi - Son Dakika Spor


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