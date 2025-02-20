Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon - Son Dakika
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Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon

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Galatasaray'da Muslera'nın yerine AZ Alkmaar karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Günay Güvenç, Sarı-kırmızılıların 1-0 geride kapattığı ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Tecrübeli eldiven çok kritik pozisyonlarda gole izin vermezken, 13. dakikada sarı-kırmızılıların kalesinde yaşanan pozisyon ilk 45 dakikaya damga vurdu.

20.02.2025 21:22  Güncelleme: 21:55
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Muslera'nın yerine kaleyi teslim ettiği Günay Güvenç, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan isim oldu.

MIJNANS'A GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan etkili bir hücum geliştiren AZ Alkmaar'da Peer Koopmeiners'ın pasında sol çaprazda karşı karşıya kalan Sven Mijnans'ın şutunu Günay Güvenç kornere çeldi.

ÖNCE GÜNAY, SONRA ÇİZGİ ÖNÜNDE SANCHEZ

Galatasaray kalesi bu pozisyonun ardından 13. dakikada bir tehlike daha yaşandı. Konuk takımın yine sol kanattan geliştirdiği ve merkeze doğru çevirdiği topa Parrot vurdu, savunmadan dönen top arka alanda Poku'nun önünde kaldı. Poku'nun vuruşunu Günay çıkardı, ardından Belic'ten gelen vuruşu ise Davinson Sanchez çizginin hemen önünden çıkarttı.

İşte o anlar;

Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT1
Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT1
Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT1
Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT1
Günay devleşti: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon
GÖRÜNTÜ: TRT1

ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞ DAHA YAPTI

Günay Güvenç, bu pozisyonların ardından kurtarışlarına devam etti. 26. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa Belic'in ceza sahası dışından gelişine vurduğu şutu Günay, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Tecrübeli eldiven, 1 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Parrot'un pasıyla sol çaprazda kendisiyle karşı karşıya kalan David Moeller Wolfe'un şutunda gole izin vermedi.

43. DAKİKADA GOL ENGEL OLAMADI

Yaptığı kurtarışlarla yıldızlaşan Günay Güvenç, 43. dakikada ise kalesinde gole engel olamadı. Poku'nun ceza sahası sağ çaprazında sıfıra inerek içeriye çevirdiği topa Maikuma yakın direkte vuruşunu yaptı. savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Konuk takımı 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon

Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Galatasaray, Az Alkmaar, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günay ilk yarıya damga vurdu: Galatasaray kalesinde inanılmaz pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Özgür Çelik:
    İlk yorum yapan olmama rağmen daha bisey demeden alexarda a nnnani hoplatayim pesin pesin oe 38 7 Yanıtla
  • AlexArda:
    4köşe 6s bi 4 daha yer 8taş gibi 8köşe olur avrupaya gittiniz bizi rezzil ettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa Fenerbahçe büyüklüğü gururlandırıyor bizi :) 13 23 Yanıtla
  • AlexArda:
    8taşlı mıymış kaledeki ahahahahaahaa 8e tamamlacaklar demek ki, 1'i yedi bile 3 tane daha yerse 4 4 daha 8 geliyoooor 8 ahahahahaha 11 11 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Az yi bana bırakın diyen maskeli osurukmen e penaltı vermeyen yabancı hakemi kınıyorum :)) 13 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Umarım Anderlecht de Tur Atlayacak 8 11 Yanıtla
    ayhan kından:
    kina yak 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    ohhh neler yapıyorlar 6s ye 11 7 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    arda dotu SİZİ KALECİSİZ YENDİK SEYİRCİSİZ YENDİK BAŞKANSIZ YENDİK STADSIZ YENDİK HOCASIZ TENDİK YANİ HER POZİSYONDA KOYDUK. HALA NE KONUŞUYORSUN SEN. KOCANA SAYGI DUYMALISIN. SİGMA OLUMUC SİZE 7 TANE KOYUNCA ERTESİ GÜN GAZTELERDE ŞU MANŞET VARDI. YETER ARTIK SİGMA !!! UNUTTUNMU BUNLARI. BU ARADA KAÇ KUPAN VAR SENİN ? EN SON NE ZAMAN İAMPİYON OLDUN ? 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adama Koydular Bee Bu Saat den Sonra Zorrr Geçmiş Olsun 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ÇELİKK AZMIŞ ALEXARDA KOCASINI ÖZLEMİŞ ŞUNA AYARI VER ARTIK SUSMUYOR LOLİPOP GEVŞEK :)) 2 2 Yanıtla
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