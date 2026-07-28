Günay Güvenç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz - Son Dakika
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Günay Güvenç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz

Günay Güvenç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz
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Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Okan Buruk'la daha çok şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti.

Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un kendisine görev verdiği her fırsatta elinden geleni yaptığını söyledi. Buruk'un başarısının tesadüf olmadığını belirten Güvenç, "1 kere olur, 2 kere olur ama 5 kere olmaz. Biz oyuncu grubu olarak hocamız bize ne diyorsa her zaman onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hocamızla beraber burada daha çok şampiyonluklar yaşayacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında sürdüren Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, çalışmalar, geçen sezon ile yeni sezondaki hedefler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının yorucu geçtiğini belirten Güvenç, "Yorucu geçiyor ama böyle olması da gerek. İnşallah sezona en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir başlangıç da yapacağız. Takım olarak 4. şampiyonluğumuza hep beraber ulaştık. Kişisel olarak aslında iyi bir sezon geçirmiştim, bir kupa maçı hariç aslında. Kırmızı kart gördüğüm Samsunspor maçı hariç iyiydi. Ondan önce de kupa maçlarında iyi performans sergiliyordum. Ama o 1,5 maçı sayarsak sonu fazla güzel bitmedi ama benim adıma göründüğü kadar kötü de geçmedi" ifadelerini kullandı.

Üst üste şampiyonlukların gurur verici olduğunu belirten 35 yaşındaki file bekçisi, "Burada pay sahibi olmak beni inanılmaz derecede gururlandırıyor. Her şampiyonluğun da özel bir anı var benim için. Bunları hiç kimse benden alamaz" şeklinde konuştu.

"25. şampiyonluk çok zor geçmişti"

Yaşadıkları şampiyonluklarda hangisinin daha zor geçtiğinin sorulması üzerine deneyimli kaleci, "25. şampiyonluk çok zor geçmişti. Yabancı hakem gelmişti, ondan sonra kupa çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle oynamıştık. O sezon çok zordu. Mourinho zamanı Fenerbahçe ile çok çekişmeli geçmişti. Kolay şampiyonluk elde etmedik, hep savaşarak elde ettiğimizi düşünüyorum" diye cevap verdi.

"En iyisi biz olmak istiyoruz, bizim gözümüzde de en iyisi biziz"

Süper Lig'de son oynadıkları maçın ardından bütün futbolcuların hedefi hemen 27. şampiyonluk olarak belirlediğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Günay Güvenç, "Biz orada bazı şeyleri söylerken öylesine söylemiyoruz. Biz, oyuncu grubu olarak da her zaman şampiyon olmak istiyoruz. En iyisi biz olmak istiyoruz, bizim gözümüzde de en iyisi biziz. Oyuncuların da hep böyle düşünmesi lazım zaten. O yüzden sevindik, eğlendik ama ligle beraber Avrupa'da da geçen seneden daha iyi noktalara gelmek istiyoruz. Bu da bizim hedefimiz, taraftarın da hedefi bu. Biz de bunu biliyoruz. O yüzden hem lig, hem kupa, hem Şampiyonlar Ligi'nde en iyi yerlere gelmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray deyince aile ortamı her zaman ilk başlarda gelir"

Galatasaray'daki aile ortamı için ise Güvenç, "Galatasaray deyince aile ortamı her zaman ilk başlarda gelir. Çok güzel bir tesisimiz var. Tesiste çok güzel çalışanlarımız, çok güzel ağabeylerimiz, ablalarımız var. Oradaki sıcak hava, sahaya da yansıyor. Ben hep diyorum; futbol sadece sahada değil, saha dışı da çok önemlidir. O yüzden o aile ortamının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hocamız bana fırsat verince her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

Galatasaray'daki kaleci rekabetiyle ilgili soruya 35 yaşındaki file bekçisi, şu cevabı verdi:

"Uğurcan zaten geçen sezon kalitesini gösterdi. Ben de ona oynadığım maçlarda her zaman destek çıkmaya çalıştım. Bu sene daha da çok üstüne katacağını düşünüyorum. Hak ettiği yerde, en üstlerde ve bunu da maç maç gösteriyor. Hocamız da bana fırsat verince her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Jankat da var, o genç kardeşimiz. O da olursa elinden geleni yapmaya çalışır. Çok güzel bir kaleci ekibimiz var. Çok iyi çalışıyoruz. Uğurcan sadece performansıyla Türkiye'de değil, şu an Avrupa'da bile belli bir yerlere gelmiştir. Onunla çok gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon da hep beraber önce Galatasaray'a hedeflediğimiz şeyleri elde ederiz."

"Geçen sene Liverpool'a elendik, bu sene o orayı da geçmek istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerle alakalı da görüşlerini aktaran deneyimli kaleci, "Geçen sene Liverpool'a elendik. Bu sene orayı da geçmek istiyoruz. İnşallah elde edeceğiz. Taraftarımızın beklentisi de bu yönde zaten, Avrupa'da artık bir şeyleri başarmak. Biz elimizden geleni yapacağız. Kolay olmayacak ama her gün çalışacağız. Bizim de Avrupa hayallerimiz var. Her futbolcunun olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde belki kupa kaldırma hayali herkesin vardır. O yüzden biz de nereye gidersek oraya kadar zorlayacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah hocamızla beraber daha çok şampiyonluklar yaşayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başardıklarının tesadüf olmadığının altını çizen Günay Güvenç, "4 senedir burada takımı şampiyon yapan ve ondan önce de Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış bir hoca. Hiçbir şey tesadüf değildir. 1 kere olur, 2 kere olur ama 5 kere olmaz. Biz oyuncu grubu olarak hocamız bize ne diyorsa her zaman onu yapmaya çalışıyoruz. Belli bir oyun kültürünü oynatmak istiyor; önde baskı, hücum futbolu. Biz oyuncular olarak bunu biliyoruz. O yüzden hocamız her zaman neyi elde edebilirse onu istiyor takımdan ve biz de bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hocamızla beraber burada daha çok şampiyonluklar yaşayacağız" diye konuştu.

"Icardi, kendi mutsuzluğunu takıma hiç yansıtmazdı"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin futbolundan ziyade karakterinin inanılmaz olduğunu vurgulayan Güvenç, "İnanılmaz bir karaktere sahip, inanılmaz yardımsever, inanılmaz profesyonel bir karaktere sahip. Aslında onun içinde çok güzel bir küçük çocuk da vardı. Her zaman komik olmayı severdi ve kendi mutsuzluğunu takıma hiç yansıtmazdı, hiç kimseyi alta çekmeye çalışmazdı, oynamadığı dönem bile. Sonuçta çoğu maçlarda yedek kaldı ve hiçbir zaman takımı bozma gibi niyeti falan da yoktu. Herkesi motive etmeye çalıştı. O yüzden ona inanılmaz derecede saygı duyuyorum. Futbolu zaten ayrı bir konu, bu kulübe kattıkları hiç konuşmamıza gerek yok. Bir nesli de Galatasaraylı yaptı, gol sevinciyle, o şarkıyla beraber. Takım olarak onla oynamaktan gurur duyuyoruz. Ama tabii ki futbolda belli ayrılıklar var. Ne olur ne olmaz futbolda hiç bilinmiyor ama şu an aramızda değil. O yüzden ona geleceği için de ailesiyle beraber en iyi dileklerimi sunuyorum. İyi ki buradaydı, iyi ki bizleydi. Onu çok seviyoruz" açıklamasını yaptı.

"Taraftarlarımızın en büyük itici gücümüz"

Galatasaray taraftarının kendilerinin itici güçleri olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onları hep mutlu etmek istiyoruz. Beklentileri çok yüksek, biliyoruz. Bize sabır göstersinler, sabırlı olsunlar. Bizi başka kulüplerle kıyaslamasınlar. Biz en iyisini yapacağız, onları mutlu edeceğiz. Olumlu, olumsuz skorlarda bile hep bizim arkamızda olsunlar. Biz bazen kazandıkça bile birbirimizle çok konuşuruz. Bizde kazanmak sadece önemli değil, nasıl kazandığımız da önemli. O yüzden her şeyi gerçekten en iyi şekilde yapmaya çalışacağız, onlar da bizi desteklesinler."

"Gaziantep'e transferim benim dönüm noktam oldu"

Kariyerinde dönüm noktasının Gaziantep FK'ya transferi olduğunu söyleyen Günay Güvenç, "Çünkü orada gittiğim günden beri hep oynamaya başladım ve asıl kendimi oynayarak gösterebildiğim bir yerdi ve kendimi herkese öyle sundum. Öyle bir yerlere vardım. Çünkü ondan önce zaman zaman oynuyordum, zaman zaman oynamıyordum. Ama tam oynadığım sürece kendimi gösterme fırsatım oldu. Gaziantep'e transferim benim dönüm noktam oldu diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Gittiğim her yerde gerçekten başarılı oldum, o yüzden çok gururluyum"

Kariyerinde 'İyi ki yaşandı' ve 'Keşke hiç yaşanmasaydı' dediği olaylar için Güvenç, "'İyi ki yaşandı' dediğim; şampiyonluklarım. Ben bugüne kadar gittiğim her kulüpte başarılı oldum. Beşiktaş'ta şampiyon oldum, ondan sonra Göztepe'de ve Gaziantep FK'da TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadım. Galatasaray'a geldim, 3 şampiyonluk peş peşe. Gittiğim her yerde gerçekten başarılı oldum. O yüzden bu konuda çok gururluyum. Ben hep en iyi şekilde bunları atlatmaya çalıştım. Tabii ki iyi oynamadığım maçlar oldu, onlar hepsi doğal şeyler. Ama benim gözümde bu şampiyonluklarım, bu yaşadığım güzel anılar onların hepsini bastırır. Ben daha çok o pozitif yönlere düşünmek istiyorum" dedi.

"Kupadaki Gençlerbirliği maçına çok üzülmüştüm"

Geçtiğimiz sezonun en unutamadığı anın sorulması üzerine de sarı-kırmızılıların kalecisi, "Geçen sezon tabii ki en son Antalyaspor maçı, şampiyon olduğumuz maç, Fenerbahçe derbisi. Benim için o kadar güzel olmayan maç da kupadaki Gençlerbirliği maçı. Onu da unutamıyorum çünkü çok üzülmüştüm orada. Bir önceki sene kupayı kaldıran biri olarak tekrar o hayalim vardı, maalesef olmadı. O da bir an, o da bir tecrübe, o da bir anı oldu benim için. Ama o Antalyaspor maçı, o maçtaki skor, geriye düşmemiz, sonra Fenerbahçe maçı gerçekten inanılmaz anlardı" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç ile tek soru, tek cevap:

Galatasaray: Her şey

Şampiyonlar Ligi: Hayal

Süper Lig: Savaş

Şampiyonluk: Gurur

RAMS Park: Ev

Galatasaray taraftarı: Her şeyimiz

Okan Buruk: Hocamız, ağabeyimiz, liderimiz

Kalecilik: Yalnızlık

Kaynak: İHA

Günay Güvenç, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günay Güvenç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz - Son Dakika

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