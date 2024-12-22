Günaydın: Performansından memnunum - Son Dakika
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Günaydın: Performansından memnunum

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Kocaelispor'un teknik sorumlusundan mutlu açıklamalar, şampiyonluk heyecanı sürüyor!

22.12.2024 21:38
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- Aydın Günaydın: "Oyuncularımızın performansından çok memnunum"

BOLU - Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğa oynayan bir takımın başındayız, kolay değil. Bir şehri temsil ediyoruz. Ancak oyuncularımızın performansından gerçekten çok memnunum" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 17. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Sonuçtan mutlu olduklarını dile getiren Günaydın, "Soğuk bir gece, biraz olsun ısıtabildiysek ne mutlu bize. Ülke gerçeği şu ki zor durumlarda altyapısında çalışan bizler bu göreve geliyoruz. O kadar ağır sorumluluklarımız var ki anlatamam. Bu akşam Boluspor'u da tebrik ederim. Çok keyifli bir oyun oldu. Büyük bir zevkle izledik. İki takım da geçiş oyunlarında çok etkiliydi ve seyircilere büyük bir seyir keyfi sundu. Biz dışarıda çok stresli ve gergin kaldık. Şampiyonluğa oynayan bir takımın başındayız, kolay değil. Bir şehri temsil ediyoruz. Ancak bu akşam oyuncularımızın performansından gerçekten çok memnunum. Daha dün bu göreve başladık. Bir gün içinde çok büyük bir değişim yapmak mümkün değil ama oyuncularla konuştuk ve onları motive ettik. Bugün sahada büyük bir karakter gösterdiler. Geriye düştük ama vazgeçmedik. Pes etmedik, mücadele ettik. Gol ve golleri bulduk. Bu akşam aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyum. Mutluluğum bir hafta boyunca sürecek kadar büyük. Son maçımızdı, bunu da tamamladık. Şimdi tekrar kendi görevimize döneceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günaydın: Performansından memnunum
Kaynak: İHA

Politika, Boluspor, Futbol, Aydın, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Günaydın: Performansından memnunum - Son Dakika

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