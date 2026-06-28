Günden Öne Çıkanlar

GAZİ KOŞUSU
17.15 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek.
FENERBAHÇE
17.00 Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftara açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ
17.30 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.
DÜNYA KUPASI
- 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu
22.00 Güney Afrika - Kanada
BASKETBOL
-A Milli Takım
13.15 A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi medya günü yapılacak.
- FIBA U17 Dünya Kupası C Grubu
20.15 Türkiye - Slovenya
VOLEYBOL
- Milletler Ligi
17.30 Belçika – Türkiye
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