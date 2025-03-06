Güneş: Korkuları yenecek takıma sahibiz

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımına güvendiğini belirterek, "Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. Bu kadro ile en iyisini yapacağız. Dik durup bunların hepsini aşacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımını tebrik ederek konuşmasına başlayan Güneş, "İyi bir oyunla çeyrek finale kalmak büyük bir başarı. Güngör Şahinkaya ve Eyüp Saka'yı tebrik ediyorum. Tüm oyunculara başarılarının devamını diliyorum. Çalışmalarının karşılığını aldılar. Basketbol takımı da liderliği eline aldı. A takımı dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Kupada yolumuza devam ediyoruz ancak ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz" cümlelerine yer verdi.

"Her takıma karşı oynayabileceğimizi gösterdik"

Trabzonspor'da şampiyonluk sonrası beklentinin artığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Her olumsuz sonuç büyük bir tepkiye neden olabiliyor. Göreve geldiğimden beri bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. İstikrarlı ve güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Zaman zaman kötü oynadığımız maçlar oldu ancak her takıma karşı mücadele edebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ancak deplasmanda istikrarlı sonuçlar alamadık. Şampiyonluk yarışında geri kaldık. İlk 3 ile 5 arasında bir yerde olmayı hedeflerken daha geride kaldık" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Güneş, " Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i yakalamak istiyoruz. Gelecek sezonun takım iskeletinin bu kadro içinde şekilleneceğini düşünüyorum. Yarışan ve güçlü bir takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var ancak bunları aşacak güce sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Nwakaeme'ye izin verdim"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren 72 yaşındaki teknik adam, "Nwakaeme'ye sakatlığı nedeniyle izin verdim. Cihan Çanak'ın parmağında kırık vardı, bu yüzden ona da izin verdik. Parmağından operasyon geçirecek. Mustafa Eskihellaç cezalı olduğu için bizimle olamayacak. Malheiro'nun darbeye bağlı sakatlığı var. Savic'in ayak baş parmağında küçük bir çatlak vardı. Konyaspor maçında oynadı ancak aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uzun süreli bir sakatlık beklemiyoruz. Banza'nın da bir sakatlığı oldu. Oyundan almak istedik ancak kendisi devam etmek istedi. 60 dakika oynadı fakat etkili olamadı, bu yüzden Sikan'ı onun bölgesine çektik. Savic ve Banza'nın durumlarını takip edeceğiz. Zubkov'un durumu diğer iki oyuncuya göre daha iyi. İki gündür bizimle idman yapıyor ancak bugün tekrar değerlendireceğiz. Falcorelli bizimle antrenmana çıkacak. Enis ve Dragus'un durumu iyi" şeklinde konuştu.

"Dik durup bunların hepsini aşacağız"

Tüm olumsuzluklara rağmen inancını kaybetmediğini söyleyen Şenol Güneş, "Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun, taraftarın güveneceği ve gurur duyacağı bir takım oluşturmak zorundayız. Beklentiler büyük olduğunda başarısızlık moralleri bozabiliyor. Ancak zor dönemlerde daha güçlü olmalıyız. Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. Bu kadro ile en iyisini yapacağız. Dik durup bunların hepsini aşacağız. Yetkili de benim, sorumlu da benim. Oyunculara görev veriyorum ve yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Ancak hataları düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü de geleceği de önemli. Sadece bir maç kazanıp kaybetmekle ilgili değil, kulübün geleceğini de planlamak gerekiyor. Bugün alacağımız sonuçlar, geleceğe olan güveni artıracaktır. Trabzonspor bizim göz bebeğimiz ve onu layık olduğu yere getireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Rakibimizin durumuna bakmadan oynamalıyız"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahalarında oynayacakları Hatayspor maçını taraftarın da desteğiyle kazanmak istediklerinden bahseden tecrübeli çalıştırıcı, "Hatayspor, beklentilere yanıt veremediği için alt sıralarda kaldı. Rakip, kazanamayan bir takım görüntüsü verse de biz buna bakarak oynamayacağız. Her rakibe karşı iyi bir oyun sergilemeliyiz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Son dakikalarda yediğimiz şanssız goller nedeniyle puan kayıpları yaşadık" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 2025 ile 2035 yıllarını planlaması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Alt yapıdan gelen oyuncular güzel sonuçlar aldı. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirmek önemli. Elimizdeki kadroyu ekonomik, teknik ve idari açıdan geliştirip yarışan bir hale getirmeliyiz. Uluslararası başarılar için yatırımlar yapmak gerekiyor. Tesisleşme ve organizasyon açısından gelişime ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON