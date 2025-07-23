Güreş Federasyonu'ndan Yeni Şampiyonlar Hedefi - Son Dakika
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Güreş Federasyonu'ndan Yeni Şampiyonlar Hedefi

23.07.2025 11:14
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Taha Akgül, güreş altyapısına odaklanarak çocuklara yönelik programlar düzenleyeceklerini açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, hedeflerinin, enerjilerinin ve her şeylerinin altyapıyla, çocuklarla ilgilenmek olacağını, bu kapsamda il il gezdiklerini söyledi.

Akgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta AA muhabirine, hedeflerinin nice yeni şampiyonlar çıkarmak olduğunu belirtti.

Bayrağı kendilerinden devralacak genç yetenekleri bulmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Akgül, Sivas'ta Türkiye Şampiyonası yaptıklarını ve organizasyona 6 bin 300 sporcunun geldiğini belirterek, "Çok ciddi bir katılım vardı. Oradaki çocuklarımız ile ailelerin heyecanı bizi çok mutlu etti." dedi.

Hedef, çocuklarla ilgilenmek

Yapılacak yeni şampiyonalara daha çok sporcunun katılması için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda il il gezdiklerini işaret eden Akgül, "İnşallah seneye 10 bin katılımla şampiyona yapacağız, bunun adını Türkiye Şampiyonası olarak koymayacağız. Oraya özel bir şampiyona yapacağız. Büyük Güreş Festivali adı altında ayrı bir logo ile seneye daha da büyüteceğiz. Hedefimiz, enerjimiz, her şeyimiz altyapıyla, çocuklarımızla ilgilenmek olacak." diye konuştu.

Türk güreşinin hedefine ilişkin görüşlerini aktaran Akgül, şöyle devam etti:

"Hedefimizin 2028 değil 2032, 2036 olimpiyatlar olması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada oluruz olmayız önemli değil ama biz bu işi bıraktığımızda, ayrıldığımızda 'Taha Akgül döneminde yapıldı, Allah razı olsun' desinler bize yeter. Kars'a da inşallah yine sporcu eğitim merkezi açma planımız var. Buradaki sahayı gezdik, sporcularımızla birlikte olduk. İnşallah bakanlığımızın desteğiyle sporcu eğitim merkezi açacağız? Kars'ımızda çocuklarımıza hizmet edecek bir binamız olacak. Orada inşallah yine nice şampiyonlar yetişecek, çünkü bu doğa ve rakım her şeye elverişli."

"Biz gidilmeyen illere gitmek istiyoruz"

Yeni yeteneklerin keşfi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıktıklarını anlatan Akgül, "Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu'dan daha çok şampiyonlar yetişiyor, biz bunun bilincindeyiz. Turumuz Kars'ta kalmayacak. Ağrı, Iğdır, Erzurum, Batman, Bitlis ve Siirt en sonunda Şırnak, Hakkari ve Van ile inşallah bitireceğiz. O illerimize de gideceğiz çünkü biz gidilmeyen illere gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kars'ta da Türk güreşini geliştirip gençlere hizmet edeceklerini vurgulayan Akgül, kentte bu heyecanı hissettiklerini dile getirdi.

Taha Akgül, ilin büyüklerinin kendilerini çok güzel bir şekilde karşıladığına dikkati çekerek, "Şehrin çok güzel bir enerjisi var, çocuklarımızın çok güzel bir enerjisi var. Sivas'ta en son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Kars'tan iki madalya çıkarttık. O yüzden Kars bizim için çok değerli bir il. Hatta bir de müjdemiz var. Kars'a, Sarıkamış'a A Milli Takımı getireceğiz kamp yapacağız bunun da sözünü verdik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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