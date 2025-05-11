Gürkan Aksoy: Beşiktaş'ta Değişim Zamanı

BEŞİKTAŞ Başkan Adayı Gürkan Aksoy, "Bizler Beşiktaş 'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş bizimle yeniden ayağa kalkacak ve bu sefer kaybedenler eski düzen olacaktır. Kazanan biz değilsek, kaybeden camiamız olacaktır. ya değişim, ya çöküş. Biz Beşiktaş için buradayız" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan adayı Gürkan Aksoy, genel kurulda üyelere seslendi. Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Gürkan Aksoy, "Beşiktaş, yıllardır plansızlıkla, liyakatsizlikle ve günübirlik kararlarla yıpratıldı. Kendi çıkarlarını kulübün önüne koyan yöneticiler, Beşiktaş'a zarar verdi. Biz bu düzeni değiştirmek, bu adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Biz her daim demokrasiye inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaş'ımızın her seçimi demokratik olmalıdır. Otorite ile kapitalist projelerle bizim seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazsınız. Tek adaylı, dayatılmış yönetimler değil, özgür iradeyle seçilmiş kadrolar Beşiktaş'ı yönetmelidir. İşte biz bunun için aday olduk" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'IN SADECE BİR BAŞKANA DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR LİDERE İHTİYACI OLDUĞU AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Göreve gelmeleri halinde hesap vermekten kaçmayan bir yönetim olacaklarını belirten Aksoy, "Atkılılar olarak açık ve net konuşuyoruz. Beşiktaş'ı şahsi hesapları için kullananlar, bu kulübü bir rant kapısına çevirenler artık yolun sonuna geldik. Karşınıza dürüst, her zaman hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim olacağımıza söz vererek çıkıyoruz. Beşiktaş'ın sadece bir başkana değil, aynı zamanda bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İyi bir lider, camiayı bir araya getirip, bu sorunların üstesinden gelecektir. İşte şimdi karşınızda dürüst ve hesap verebilir bir yönetim kadrosu bulunmakta. Biz camiamızın her karışını bilen, kulübün içinden gelen dava taraftarlarıyız. Masalarda, kapalı kapılar arkasında, kulis yapanlardan değil, tribünlerde emek verip ter dökenlerdeniz. Artık Beşiktaş'ı menfaatçilerin değil, Beşiktaş'ı menfaatsiz sevenlerinin yönetme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ BİZİMLE YENİDEN AYAĞA KALKACAK'

Taraftarın kulüpte söz sahibi olacağını vurgulayan Gürkan Aksoy, "Biz ve bizden sonraki her yönetim, kendi döneminde yaptığı borçtan sorumlu olacaktır. Beşiktaş'ın kasası kimsenin şahsi kasası olmayacaktır. Altyapıya yatırım lafla değil, icraat ile yapılacaktır. Taraftar sadece bilet alan değil, söz sahibi de olacaktır. Beşiktaşlı artık susturulmayacak, yönetimde temsil edilecektir. Kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ı bu hale getiren hiç kimse ile helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız, Beşiktaş'ı geri alacağız. Bizler Beşiktaş'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş bizimle yeniden ayağa kalkacak ve bu sefer kaybedenler eski düzen olacaktır. Kazanan biz değilsek, kaybeden camiamız olacaktır. ya değişim, ya çöküş. Biz Beşiktaş için buradayız" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE FRENCHİSE SİSTEMİ KURACAĞIZ. 30 MİLYON EURO DA GELİR BEKLİYORUZ'

Yapacakları projelerle 30 milyon Euro'luk bir gelir beklediklerini belirten Aksoy, kuracakları 'Büyük Beşiktaş' akademisini kuracağız. Bu akademiden futbolcular, basketbolcular, voleybolcular yani kısaca sporun her branşı için yetenekli çocuklar çıkacağı gibi, hukukçular, bilim insanları kısaca topluma faydalı donanımlı Beşiktaşlılar yetiştirecek. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. 'Eagle food and drink' projesi ile stat etrafında, daha sonra Beşiktaş semtinde, daha sonra İstanbul geneline ve Türkiye genelinde frenchise sistemi kuracağız. 30 milyon Euro da gelir bekliyoruz. Günlük hayatta Beşiktaşlarının yaptığı her harcamadan kazandığı ve kulübümüze de kazandırdığı bir tek kart projesidir. Sürdürülebilirlik ilkemiz gereği, yeterli potansiyele ulaşamayan süper App projemizi de bu tek kart ile güçlendiriyoruz. Kulübümüze ait gayrimenkulleri değerlendirmek ve büyütmek üzere Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Şubesi'ni kuracağız. Mevcut kiracılarımızla kazan-kazan modeli doğrultusunda şeffaf ve adil anlaşmalar yapacak, kulübümüzün çıkarlarını en üst seviyede koruyacağız. Gayrimenkullerimizi elden çıkarmadan, yenilerini kulübümüze kazandırmak için çalışacağız. Projelerimizi dışa bağımlı hale getirmeden; kendi içinde şeffaf, uzman ve denetlenebilir bir yapı üzerinden yürüteceğiz. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse, Beşiktaş da en az o kadarını alacaktır. Daha azıyla yetinmeyeceğiz" diye konuştu.

'BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞ BİR GİRİŞİM'

Sermaye artırımı projesinin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade eden Gürkan Aksoy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Borsadaki bedelli sermaye artırım projesi, sürecin alelacele seçim öncesi yürütülmesini hepimiz zaten takip ettik. Çok parlatılan, Beşiktaş'ın tek kurtuluş projesi olarak bizlere sunulan bu sürecin başarısızlıkla tamamlanmasını üzülerek seyrettik. Benim değinmek istediğim nokta şurası ki; bu kadar önemli bir kararın zamanı, şekli ve başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, nasıl olur da 1 ay boyunca dijital mecralardan, taşın altına elinizi koyun diye çağrılar yaptığınız taraftarımıza, tutarı beğenmemekte 1.433 milyar lira yatırım yapan gerçek Beşiktaşlılara beklediğimiz gibi olmadı, ama hisselerimizi yüzde 70'e çıkardık diyebiliyorsunuz. Hani bu proje ile Bankalar Birliğinden çıkacaktık, hani bu Beşiktaş'ımızın kurtuluş projesiydi ? Acele edilmiş, konjonktürler hesaba katılmamış, zamanlaması yanlış seçilmiş başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişim. Size inanmış, elini taşın altına sokmuş Beşiktaşlıları hiç mi düşünmüyorsunuz."