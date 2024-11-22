Gürkan Karadağ, 29 Kasım\'da Ringde

Spor

PROFESYONEL boks kariyerinde ağır sıklette katıldığı uluslararası organizasyonlarda UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya Şampiyonluğu, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa Şampiyonluğu gibi kemerleri alıp ilkleri başaran İzmirli sporcu Gürkan Karadağ, 29 Kasım Cuma günü evinde ringe çıkacak. İzmirli 24 yaşındaki boksör, Azerbaycanlı Joshgun Hasaratov'la memleketinde rakip olacak. Gürkan Karadağ, 29 Kasım akşamı İnciraltı Biyer Performance Hall'da düzenlenecek TJ Fight Night'ın final maçında ringde mücadele edecek.

Endonezya, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan toplam 20 sporcunun katılacağı uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil eden tek isim İzmirli boksör Karadağ olacak. Toplam 10 maçın yapılacağı geceyi boks severler ücretsiz izleyebilecek. Gecenin son maçı Karadağ'la Hasaratov arasında yapılacak. Gürkan Karadağ profesyonel boksa 18 yaşında başlayıp 5 yıl içinde Türkiye ve uluslararası alanda kemer koleksiyonu yapmıştı.