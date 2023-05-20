Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı - Son Dakika
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Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı

21.05.2023 00:14

Burak Yılmaz, 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadığı eski takımı Lille'in, Marsilya ile oynadığı maçı izlemeye gitti. Maç öncesinde sembolik başlama vuruşu yapan Burak Yılmaz'ı tribünler ayakta alkışladı.

Fransa Ligue 1'in 36. hafta karşılaşmasında Lille ile Marsilya kozlarını paylaştı. Eski takımı Lille'in maçını izlemeye giden Burak Yılmaz'ı Fransız taraftarlar coşkulu şekilde karşıladı.

Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı

BAŞLAMA VURUŞU YAPTI

2021-22 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde sembolik başlama vuruşu yaptı. Tribünler, eski milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı

TARİH YAZDILAR

Lille'in şampiyonluk yaşadığı 2020-21 sezonunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, takımın değişilmez isimleri olmuştu. Burak, Fransa'daki ilk sezonunda ligdeki 28 maçta 16 gol atıp, 5 asist üretmişti. O sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti.

Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı
Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı
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Burak Yılmaz, Marsilya, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı - Son Dakika


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