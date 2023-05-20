Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı

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Fransa Ligue 1'in 36. hafta karşılaşmasında Lille ile Marsilya kozlarını paylaştı. Eski takımı Lille'in maçını izlemeye giden Burak Yılmaz'ı Fransız taraftarlar coşkulu şekilde karşıladı.

BAŞLAMA VURUŞU YAPTI

2021-22 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde sembolik başlama vuruşu yaptı. Tribünler, eski milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

TARİH YAZDILAR

Lille'in şampiyonluk yaşadığı 2020-21 sezonunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, takımın değişilmez isimleri olmuştu. Burak, Fransa'daki ilk sezonunda ligdeki 28 maçta 16 gol atıp, 5 asist üretmişti. O sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti.