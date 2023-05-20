Gurur tablosu! Fransızlar, 'Kral' Burak Yılmaz'ı ayakta alkışladı

Fransa Ligue 1'in 36. hafta karşılaşmasında Lille ile Marsilya kozlarını paylaştı. Eski takımı Lille'in maçını izlemeye giden Burak Yılmaz'ı Fransız taraftarlar coşkulu şekilde karşıladı.
2021-22 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde sembolik başlama vuruşu yaptı. Tribünler, eski milli futbolcuyu ayakta alkışladı.
Lille'in şampiyonluk yaşadığı 2020-21 sezonunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, takımın değişilmez isimleri olmuştu. Burak, Fransa'daki ilk sezonunda ligdeki 28 maçta 16 gol atıp, 5 asist üretmişti. O sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti.
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