Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için Fransız medyasında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Icardi'nin bonservisini almak üzere olduğu öne sürüldü.
Radio France'ın haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın maliyetine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Icardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini net şekilde söylemişti. Galatasaray, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak için tüm imkanları zorlayacak.
Son Dakika › Spor › Haber Fransa'dan geldi! PSG ve Galatasaray, Icardi için anlaşma sağladı - Son Dakika