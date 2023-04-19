Haber Fransa'dan geldi! PSG ve Galatasaray, Icardi için anlaşma sağladı - Son Dakika
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Haber Fransa'dan geldi! PSG ve Galatasaray, Icardi için anlaşma sağladı

19.04.2023 11:47

Fransız basını Sarı-Kırmızılılar'a müjdeyi patlattı. Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Fransız medyasında yer alan haberde anlaşmanın maliyetine değinilmedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için Fransız medyasında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Icardi'nin bonservisini almak üzere olduğu öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Radio France'ın haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın maliyetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Icardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini net şekilde söylemişti. Galatasaray, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak için tüm imkanları zorlayacak.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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