Kadın Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda

Kadın Milli Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki macerası devam ediyor. Kadın Milli Futbol Takımı, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılma yolunda önce 21 Ekim'de İstanbul'da Bulgaristan'ı ağırlayacak. Milliler daha sonra 26 Ekim'de Sırbistan'a konuk olacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak için H Grubu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Avrupa Elemeleri H Grubu'nda ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlıların sıradaki rakipleri Bulgaristan ve Sırbistan olacak. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye, grubun ikinci maçında 21 Ekim'de evinde Bulgaristan'ı ağırlayacak. Milliler, üçüncü maçında ise deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.

Bu sene 9'uncusu düzenlenecek olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 11 takım yer alacak. Elemelerde gruplarını birinci bitiren 9 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Gruplarını ikinci tamamlayan takımların katılacağı play-off turunda ise ilk iki sırayı elde eden takımlar Dünya Kupası biletini alacaklar. - İSTANBUL