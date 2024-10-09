Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında evlendiği, oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan sekiz ay önce sürpriz şekilde boşanmıştı.
17 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve adı şarkıcı Hadise ile anılsa da birlikte görüntülenmeyen ve bu konuda açıklama yapmayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda eski eşi ve oğlu ile yemek yedi.
Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk ile Nihan Akkuş "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.
Son Dakika › Spor › Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu - Son Dakika
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