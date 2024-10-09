Hadise ile anılan Okan Buruk, sağ gösterip sol vurdu

Spor

Müge Anlı\'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini \'o\' oyuncuya benzetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında evlendiği, oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan sekiz ay önce sürpriz şekilde boşanmıştı.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

17 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve adı şarkıcı Hadise ile anılsa da birlikte görüntülenmeyen ve bu konuda açıklama yapmayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda eski eşi ve oğlu ile yemek yedi.

"BİZ HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk ile Nihan Akkuş "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.