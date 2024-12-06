Hakan Keleş: 'Galibiyet için geldik' - Son Dakika
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Hakan Keleş: 'Galibiyet için geldik'

Hakan Keleş: \'Galibiyet için geldik\'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

06.12.2024 23:29
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- Hakan Keleş: "Buraya galibiyet için gelmiştik"

TRABZON - Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun ilk bölümlerinde istedikleri dengeyi sağlayamadıklarını belirterek, kazanmak için geldikleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. Keleş, maç öncesinde Trabzonspor'un durumu nedeniyle coşkulu bir oyun beklediklerini belirterek, "İlk bölümde istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Daha sonra baskıyı artırdık ve golü bulduk. Pozisyonlara girdik ama pozisyonlar da verdik. Beraberliğin komik ve basit bir penaltıyla geldiğini düşünüyorum. Ardından yediğimiz golle Trabzonspor moral ve motivasyonla üzerimize geldi" dedi.

Galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını dile getiren Keleş, "Biz buraya kazanmak için gelmiştik. Deplasmanlarda mağlubiyet almıyorduk ve burada da almadık. Trabzonspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama Şenol Güneş bu sorunların üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Galibiyet için geldik' - Son Dakika

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