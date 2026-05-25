Hakan Safi: Fenerbahçe\'ye Dünya Yıldızları Getireceğiz

25.05.2026 20:32
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Mardin'de yaptığı açıklamalarda transfer projelerini tanıttı.

MARDİN'de konuşan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan dünya yıldızlarını getirip Fenerbahçe'ye entegre edeceğiz. Yeni çıkan 10+4 kuralla beraber de bunu yapacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Cesaretle, iştahla bu işleri çok güzel şekilde yapacağız" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan Hakan Safi, Mardin Fenerbahçeliler Derneği'nin davetlisi olarak geldiği kente kongre üyeleriyle bir araya geldi. Bir restoranda yapılan programa Mardin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Muhammed Diri, Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü ve bazı davetliler katıldı. Burada konuşan başkan adayı Safi, yurt dışıyla transfer görüşmelerinin olduğunu ve görüşmelerini bugün de devam ettirdiğini aktararak, şöyle dedi: "Her şey Fenerbahçe için, her şey Fenerbahçe'nin yarınındaki cesaretli günleri için biz bunları yapıyoruz. İnşallah sizler de 7 Haziran'da sandığa geldiğiniz zaman da kafanızdaki birçok sorunlar çözülmüş olarak sandıklara geleceksiniz. Bunu da bu kardeşiniz sizlere buradan söz veriyor" dedi.

'MARDİN'E SÜPER LİG YAKIŞIR'

Konuşmasında Mardin'in futbol potansiyeline dikkat çeken Safi, Çorumspor örneğini vererek, "Mardin'e de Süper Lig yakışır. İnşallah sizin de bu yolculuğunuzda bizim de zamanı geldiğinde katkılarımız illaki olacaktır. Mardin'in de değerli iş adamları var, hepsiyle de görüşüyoruz, sağ olsunlar. Güzel şeyler olması lazım Mardin'de. Sonuçta, gördünüz Çorumspor'u, ben Çorumspor'a da destekçi oldum, bugün Süper Lig'de. Dolayısıyla bu gibi güzide şehirlerimizin, kadim şehrimizin daha yukarılarda olması lazım... Bu, birlik beraberlikle olur bunların hepsi. Tam ekip olmanız lazım. Bize de düşen bir görev olacaksa yapacağız" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'YE 5 TANE PİLOT TAKIM KURMA HAYALİM VAR'

Fenerbahçe'ye 5 pilot takım kurma hayalinin olduğunu ifade eden Safi, "Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Batı'da 5 tane pilot takım kurma hayalim var. Bunları yapmanın derdindeyim. Niye? Oynayamayan oyuncuları buralara gönderip buralarda Fenerbahçe için çalışmasını ve Fenerbahçe için ileride dünya yıldızı olması amacını sağlamak. Dolayısıyla nerede, nasıl kuracağımızı hep beraber istişare ederek karar vereceğiz. Ama dediğim gibi, Fenerbahçe'de çok oynamak isteyen oyuncu var. Yabancı kadro kısıtlaması, işte yabancı sayısı gibi sorularla çıkıyor. Pilot takım uygulaması Fenerbahçe'ye ve bu tarafa, Güneydoğu'ya çok şeyler kazandıracaktır. İnşallah yeni dönemde biz bunları sizlerle de paylaşacağız ve güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

'STADIMIZI KENDİ YERİNDE 65 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı ve rakipleriyle arasındaki gelir farkını kapatması için stat projesi hazırladıklarını kaydeden Safi, şöyle konuştu:

"Stadımızın çatısını kaldırıp, kendi yerinde, etrafına sırayla çelikten 3'üncü katları dikerek stadımız 65 bin kişiye çıkacak. Çıktığı zaman da Fenerbahçemizin bu gelir farkını kapatıp, maça tekrar 0-0 başlamasını sağlayacağız. Ondan sonra da iyi bir yönetim anlayışıyla da rakibimizi göreceksiniz, geçeceğiz ve yakın zamanda tekrar Fenerbahçemizi en büyük yapmak için bu mücadeleyi tekrar başlatacağız. Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz; kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarması veilk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız. Ama bizim birinci yıl konsantrasyonumuz tamamıyla A takımın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan dünya yıldızlarını getirip Fenerbahçe'ye entegre edeceğiz. Yeni çıkan 10+4 kuralıyla beraber de bunu yapacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Cesaretle, iştahla bu işleri çok güzel şekilde yapacağız arkadaşlar"

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:32:32. #7.13#
