Hakem hatasının böylesi! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemine oturdu - Son Dakika
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Hakem hatasının böylesi! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemine oturdu

18.04.2023 09:25

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçına hakem Abdülkadir Bitigen'in atanması Sarı-Kırmızılı taraftarlarca pek hoş karşılanmadı. Sosyal medyada organize olan Galatasaraylı futbolseverler, daha önce maçlarında birçok hatalı karar verdiğini öne sürdükleri hakem için "Gözümüz üzerinde Bitigen" etiketini kullanarak paylaşım yaptı.

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleye hakem Abdülkadir Bitigen'in atanması sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASINDAN BİTİGEN'İ SORUMLU TUTUYORLAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, pandemi sezonunda hakem Abdülkadir Bitigen'in Babel'in attığı golü el gerekçesi ile vermemesini unutmuyor. Galatasaray o sezon şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş'a kaptırmıştı. Öte yandan o sezon oynanan birkaç karşılaşmayı da örnek olarak gösteren taraftarlar, Bitigen için sosyal medyada çalışma başlattı.

Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE BİTİGEN"

Sosyal medyada organize olan Galatasaray taraftarları, "Gözümüz üzerinde Bitigen" etiketini kullanarak paylaşımlarda bulundu. Bitigen'e adil olma çağrısı yapan sarı-kırmızılılar, yaptıkları paylaşımlarla etiketi kısa süre içinde gündemin zirvesine yerleştirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: galatasaray bundan sonra maç kaybederse, direkt hakeme oynayacak... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Abdülkadir Bitigen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem hatasının böylesi! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem hatasının böylesi! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemine oturdu - Son Dakika
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