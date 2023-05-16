Hakim Ziyech Türkiye yolunda! Ziyech İstanbul'un Avrupa yakasına mı yoksa Anadolu yakasına mı gelecek? - Son Dakika
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Hakim Ziyech Türkiye yolunda! Ziyech İstanbul'un Avrupa yakasına mı yoksa Anadolu yakasına mı gelecek?

16.05.2023 12:11

Chelsea yönetimi ile arası bozuk olan Faslı yıldız Hakim Ziyech, sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'e Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Ziyech bu sezon 23 maçda görev alırken 2 asist yapabildi.

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Hakim Ziyech için aynı iddialar yine tekrarlandı. Faslı yıldız için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

ZIYECH'İ İSTİYORLAR

Fransız basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakan Hakim Ziyech ile ilgileniyor. İki takımın da Faslı yıldızı, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SKOR ÜRETEMEDİ

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 23 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 2 asist yapabildi.

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Hakim Ziyech, Fenerbahçe, Beşiktaş, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim Ziyech Türkiye yolunda! Ziyech İstanbul'un Avrupa yakasına mı yoksa Anadolu yakasına mı gelecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakim Ziyech Türkiye yolunda! Ziyech İstanbul'un Avrupa yakasına mı yoksa Anadolu yakasına mı gelecek? - Son Dakika
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