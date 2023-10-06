Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı - Son Dakika

Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı

Son Güncelleme: 06.10.2023 16:58

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş ise kadroya yeniden dahil oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, Corendon Airlines Park'ta yarın oynanacak mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Ziyech yine kadroda yer almazken, Kazımcan Karataş geri döndü.

ZIYECH YİNE YOK

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kafilesinde de yer almayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Hakim Ziyech yine yok! Galatasaray'ın Antalya maçı kadrosunda bir de sürpriz var

Hakim Ziyech, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı - Son Dakika
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