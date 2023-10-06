Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıların, Corendon Airlines Park'ta yarın oynanacak mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Ziyech yine kadroda yer almazken, Kazımcan Karataş geri döndü.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kafilesinde de yer almayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş ise kadroya dahil edildi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
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