Hakkarigücü, transferlerle gücünü artırarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 2'si yabancı 3 oyuncuyu daha transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunun büyük bölümünü yenileyen Hakkari ekibi, ligin ilk yarısını 15 puanla 13. sırada tamamladı.
Ara transfer döneminde 5 futbolcuyla yollarını ayıran, biri kaleci 3 futbolcuyu kadrosuna katan Hakkari ekibi, ligin ikinci yarısında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Mavi beyazlılar, ülkesinde en iyi orta saha oyuncusu seçilen 32 yaşındaki Kamerunlu Brigitte Omboudou ve 25 yaşındaki Nijeryalı stoper Ologbosere Mary Nunumwen ile aynı ligdeki ALG Spor'dan 25 yaşındaki sol bek Şilan Aykoç'u renklerine bağladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile oynayacağı maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Hakkarigücüspor, 11 Şubat'ta karşılaşacağı Karadeniz Ereğli Belediyespor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, takımın gücünü artırmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
"Kamerun ve Nijerya'dan birer yabancı oyuncu aldık." diyen Timur, şunları kaydetti:
"Şu an 10 yabancı oyuncumuz var. Bu transferler bizim için önemliydi. Şu an iyi gidiyor. Bir de ALG Spor'dan Şilan Aykoç'u transfer ettik. Çok iyi bir oyuncu. O da takıma alıştı ve uyum sağlamış durumda. İkinci devrenin 2 maçını da kazandık. Mutluyuz. Bu haftaki maçımız hava şartları nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta Ereğli'ye gidiyoruz. O maçta da 3 puan hedefliyoruz. Hava soğuk, yağış var ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Motivasyonumuz üst düzeyde. Adaptasyon sorunu da ortadan kalktı. Bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz. Takımda güzel bir birlik, beraberlik havası var. İstediğimiz sonuçları alıp hedeflediğimiz üst sıralara yerleşeceğiz."
Nunumwen de iyi bir takıma geldiğini belirterek, "Şehir küçük, şirin ve güzel. Burayı sevdim. İnsanları iyi, her şey yolunda. Yemekleri güzel, çok sevdim. Takımla birlikte güzel antrenmanlar yapıyoruz. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Kamerunlu Omboudou ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İyi bir takıma geldim. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bir sorun yok. Takım arkadaşlarımı seviyorum." ifadelerini kullandı.
Takıma yeni katılan Aykoç ise transfer sürecinin kendisi açısından zorlu geçtiğini dile getirdi.
Şu an takımda olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Aykoç, "Sol bek, sol açık oynuyorum. Hakkari'ye daha önce rakipken gelmiştim. Burası çok zor bir deplasman. Güç konusunda iddialı bir takım. Burada top oynamak mutluluk verici. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. Sahaya geldiğimizde o birlikteliği sağlıyoruz." diye konuştu.
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