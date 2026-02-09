Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu\'nun ilk sözleri

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Erman Toroğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, Toroğlu'nun şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, programda dile getirdiği iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu bilgilerin doğruluğunu bilmediğini beyan ettiği aktarıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, Erman Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kaydedildi.

PROGRAMDA NE DEMİŞTİ?

Erman Toroğlu, katıldığı televizyon programında, "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

"BANA SORACAKLARINIZI OANLARA SORUN"

Erman Toroğlu, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun" dedi.