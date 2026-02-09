Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri - Son Dakika
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

09.02.2026 15:43
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise ''Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun'' dedi.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Erman Toroğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, Toroğlu'nun şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, programda dile getirdiği iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu bilgilerin doğruluğunu bilmediğini beyan ettiği aktarıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, Erman Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kaydedildi.

PROGRAMDA NE DEMİŞTİ?

Erman Toroğlu, katıldığı televizyon programında, "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

"BANA SORACAKLARINIZI OANLARA SORUN"

Erman Toroğlu, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Erman Toroğlu, Galatasaray, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A Osman A:
    Adam kıvırmadan söylediklerinin arkasında durmuş.Demek ki konuşulanlardan ve kendinden emin. 116 40 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    wallaha sevmem bunu billaha da sevmem ama helal olsun erkek adamış. kivirmadi. 82 25 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    olur sorariz. 23 36 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    yorumlara bak kıvırmamışmış falan. haberin içeriğini okamadınız heralde. savcıya verdiği ifade: Toroğlu'nun şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, programda dile getirdiği iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu bilgilerin doğruluğunu bilmediğini beyan ettiği aktarıldı. 16 8 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    cok doğru demiş 10 4 Yanıtla
