Beşiktaş ile anlaşan ancak Galatasaray'ın araya girmesinden sonra sarı-kırmızılı kulübü tercih eden Halil Dervişoğlu, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor. Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a gönderme yaparak transferi işaret etti.
Galatasaray'ın sosyal medyadan ezeli rakibine yaptığı gönderme kısa sürede büyük beğeni aldı. Sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 2 sezon forma giydi.
2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılılarla 45 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Halil Dervişoğlu bavulunu topladı geliyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme - Son Dakika