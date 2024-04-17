Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde şampiyon oldu

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu. Halkbank, Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

17.04.2024 20:37
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2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu.

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi. Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0'a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija ( Volkan Döne, İzzet Ünver)

Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (25, 22, 22) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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