Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde şampiyon oldu

2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride 3-0 öne geçen Halkbank şampiyon oldu.
2023-2024 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabı, Halkbank-Fenerbahçe eşleşmesinde oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından sona erdi. Serinin üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) mağlup eden Halkbank, seride durumu 3-0'a getirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe ise sezonu 2. sırada tamamladı.
Bu sonucun ardından Halkbank ve Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija ( Volkan Döne, İzzet Ünver)
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 25-19, 25-18, 25-19
Süre: 69 dakika (25, 22, 22) - İSTANBUL
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