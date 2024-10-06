Halkbank Deplasmanda Galip

Salon: Cizre
Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla
Cizre Belediyespor: Emre Batur, Osmany Uriarte, Metin Toy, Ivanov, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Kooy, Mert Matic, Micah Ma'a ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Berk Dilmenler, Oğulcan Yatgın)
Setler: 25-23, 25-22, 22-25, 15-25, 21-23
Süre: 135 dakika (28, 27, 29, 24, 27)
Voleybol SMS Global Efeler Ligi'nin 1. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
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