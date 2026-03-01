Halkbank, Gebze\'yi 3-0 Yendi

Salon: Gebze
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)
Halkbank: Ulaş Kıyak, Sliwka, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Tuna Uzunkol)
Setler: 20-25, 23-25, 21-25
Süre: 88 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
