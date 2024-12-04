Halter Dünya Şampiyonası 2024'te Bahreyn'de Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Halter Dünya Şampiyonası 2024'te Bahreyn'de Düzenlenecek

Halter Dünya Şampiyonası 2024\'te Bahreyn\'de Düzenlenecek

Türkiye, 5-15 Aralık 2024 tarihleri arasında Bahreyn'in Manama kentinde gerçekleşecek Halter Dünya Şampiyonası'na 4 sporcu ile katılacak. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, bu yıl uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

04.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
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HALTERDE Dünya Şampiyonası 5-15 Aralık 2024 tarihlerinde Bahreyn'in Manama kentinde organize edilecek. Türkiye, şampiyonaya 2 kadın 2 erkek olmak üzere toplam 4 sporcu ile katılacak.

Halter Dünya Şampiyonası'na bu sene Bahreyn ev sahipliği yapacak. Dünya şampiyonasında Türkiye'yi kadınlar 45 kilo kategorisinde milli sporcular, Cansu Bektaş ve Gamze Altun, erkekler 67 kilo kategorisinde Yusuf Fehmi Genç ile Kaan Kahriman temsil edecek. 4 Aralık Çarşamba günü şampiyona için Bahreyn'e gidecek olan milli takımda antrenör olarak Ferhat Coşkun, İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşçuoğlu'da yer alacak.

'ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK'

Dünya şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "2024 yılının son organizasyonu olan dünya şampiyonasına 4 sporcu ile katılıyoruz. Bu yıl Uluslararası alanda çok önemli başarılara imza attık. Özellikle yıldızlar ve gençler kategorilerinde madalyalar kazanarak takımlarımız kürsülerde yer aldı. Bahreyn'de sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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