Hamza Ediş, Hatay\'da Türkiye Üçüncüsü Oldu

Hatay'da 23.'sü düzenlenen geleneksel kültür sanat ve aba güreşi festivalinde Hakkarili sporcu Hamza Ediş, 45 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 23.'sü düzenlenen ve Türkiye, İran ve Dağıstan'dan gelen 670 sporcunun katıldığı geleneksel kültür sanat ve aba güreşi festivalinde Hakkarili sporcu Hamza Ediş, 45 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde etti. Minderdeki üstün performansıyla bronz madalyayı kazanan Ediş, Hakkari'yi gururlandırdı. Hakkari Valiliği, yayımladığı mesajda, sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcumuzu ve hocalarını yaşattıkları gurur için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ