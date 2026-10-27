Harry Kane, 25 yıl sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu - Son Dakika
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Harry Kane, 25 yıl sonra Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu

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Harry Kane, 25 yıl sonra Ballon d\'Or\'u kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu
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Londra'da düzenlenen Ballon d'Or 2026 töreninde erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ödülünü Harry Kane kazandı. Kane, 65 maçta 73 gol ve 8 asistlik performansıyla ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşırken kadınlarda Alexia Putellas üçüncü kez kazandı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, İngiliz golcü Harry Kane kazandı.

Ballon d'Or 2026 ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Harry Kane, bu sezon İngiltere Milli Takımı'nda attığı 12 golle birlikte 65 maçta 73 gol ve 8 asistlik performansıyla erkeklerde 'Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü kazanmayı başardı. Böylelikle ödül 25 yıl sonra bir İngiliz futbolcuya gitti. İngiltere adına ödülü kazanan son isim 2001 yılında Michael Owen olmuştu. Kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ise Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas oldu. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu ödülü 3'üncü kez kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan Harry Kane, yılın en iyi hücum oyuncusu ödülünü de kazanmayı başardı. Kadınlarda ise aynı kategoride ödülün sahibi 35 yaşındaki Meksikalı Charlyn Corral oldu.

YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ İSPANYOLLAR OLDU

İspanya ile EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Luis de la Fuente, erkeklerde yılın teknik direktörü oldu. Kadınlar kategorisinde ise aynı ödül Barcelona Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pere Romeu'ya gitti.

YILIN EN GENÇ OYUNCUSU KATEGORİSİNDE KAZANANLAR DEĞİŞMEDİ

Yılın en iyi genç oyuncularında ise ödüllerin sahibi değişmedi. Barcelona'nın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, üst üste 3'üncü kez 'Yılın en iyi genç erkek oyuncusu' ödülü kazandı. Kadınlarda da ödül yine Barcelonalı bir futbolcuya gitti. Bordo-mavililerin kadın takımının 20 yaşındaki futbolcusu Vicky Lopez, üst üste ikinci kez ödülün sahibi oldu.

UNAI SIMON VE CATA COLL ÖDÜLÜN SAHİBİ

Yılın en iyi kalecisinde de ödüllerin sahibi İspanyol futbolcular oldu. 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan Unai Simon, erkeklerde ödülü kazandı. Kadınlarda ise aynı ödül Barcelonalı file bekçisi Cata Coll'un oldu.

PSG BU YILDA ÖDÜLÜN SAHİBİ

2026 yılının en iyi kadın takımı Barcelona olurken, erkeklerde ise Paris Saint-Germain ödülü bir kez daha kazandı.

BUKAYO SAKA, FAIR PLAY ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

Londra'da ve dünya genelinde ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelere tıbbi bakım ve insani yardım sağlayan birden fazla hayır kurumuyla çalışan Bukayo Saka, fair-play ödülünün sahibi oldu.

İSPANYOLLAR DAMGA VURDU

26 Ekim 2026 tarihinde Londra da düzenlenen Ballon d'or ödüllerinin sahiplerini bulduğu törende, verilecek 13 ödülün 8'ini İspanyollar kazanarak geceye damga vurdu.

Kaynak: DHA
Harry KaneİngiltereİstanbulLondraSporSon Dakika

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