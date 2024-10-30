Harun Algül Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Harun Algül Avrupa Şampiyonu

Harun Algül Avrupa Şampiyonu

Şırnaklı milli sporcu Harun Algül, Polonya'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

30.10.2024 15:59
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POLONYA'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı Milli sporcu Harun Algül, 59 kiloda altın madalya kazandı. Şampiyonanın ardından memleketine gelen Algül için karşılama töreni düzenlendi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı Milli sporcu Harun Algül, 59 kiloda koparmada 106 kiloluk kaldırışla altın madalya kazandı. Memleketine dönen Algül için, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda karşılaşama töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Gençlik Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, annesi Piruze ve babası Mehmet Algül ile vatandaşlar katıldı. 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde havalimanından alınan Algül, konvoyla kent merkezine geçerek Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Konvoya motosikletli yunus polisleri de eşlik etti.

'KOPARMADA ALDIĞIM MADALYA BENİ GURURLANDIRDI'

Harun Algül, Ocak ayı sonunda büyükler Avrupa kategorisinde yeniden yarışacağını belirterek, "Bu şampiyonada iyi bir madalya aldığımı düşünüyorum. Silkme hareketinde bir talihsizlik yaşadım. Ama koparmada aldığım madalya beni gerçekten gururlandırdı. Gerçekten çok güzel karşılandım burada. Organizasyonda yer alan ağabeylerime, ablalarıma çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefim; büyükler Avrupa'da madalya alıp yine böyle coşku ile karşılanmak. Ocak sonunda tekrar dünya şampiyonası var. Orada çok büyük rakipler olacak. Elimizden geleni yapıp çabalayacağız. Allah'ın izni ile oradan da madalya alıp döneceğime inanıyorum. Geçen sene temmuz ayında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da 3 altın madalya alarak yine Avrupa şampiyonu olmuştum. Romanya'da istiklal marşını okutmuştum. Bu çok gurur vericiydi, hem ülkem hem memleketim için" dedi.

'TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDE SPORCU SAYIMIZ VAR'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise, kentteki tesislerde sporcuların yetiştirildiğini ifade ederek, "Son dönemde çok gurur duyacağımız gelişmeler yaşanıyor Şırnak'ta. Türkiye ortalamasının çok üstünde sporcu sayımız var. Bu da diğer başarıları peşinden getiriyor. Büyük bir gurur ve memnuniyetle ile karşıladık. Ülkemize, iline geldi. Nurselen Yalgettekin, boksta geçen hafta Avrupa Şampiyonu oldu. Pınar Benek sporcumuz bugün dünya şampiyonasında çeyrek finale çıkacak. Çok mutlu bir tablo ile karşı karşıyayız. Bakanlığımızın imkanlarının yansıtıldığı tesislerimizde verimli çalışmalar yapıyorlar. Antrenör arkadaşlarımız son derece faydalı işler yapıyorlar. Bu sporcu başarılarında etkileri çok büyük. Görüntü, bu başarıların artarak devam edeceğidir. Çok genç bir nüfusa sahip iliz. Burada çok daha büyük başarılara ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Tüm branşlarda arkadaşlarımız yoğun çalışmalarını sergiliyorlar. Şırnak'ın genci, yaşlısı, herkes bu başarılara ortak oluyor. Birlik beraberlik içindeyiz. Şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Alkışlarla sporcularımızı havaalanından alıyoruz. Şehrimize getiriyoruz. Valimiz çok büyük destek veriyor. Bakanlığımız asli görevini yapıyor. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bakanlığımızın çok büyük desteği var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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