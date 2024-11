Spor

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hasan Arat , "Ben hiçbir zaman buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim, yaklaşık 8 ayda, 2 kupa kazandı. Birisi Türkiye Kupası , birisi Süper Kupa. Galatasaray 'ı 5-0 yenip, Süper Kupa'yı kazandığımızda bunlar konuşulmuyordu. Aile içinde iyi günler, kötü günler olabilir" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Futbol A.Ş'deki görevlerinden istifa etmişti. Başkan Arat, yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbol A.Ş'de görev değişikliği yapıldığını ve bunu yapma gereği duyduklarını belirten Arat, "Bugün bazı bilgilendirmeler yapmak gereği duyduk. Yapılan acil yönetim kurulu toplantısında bazı kararlar aldık. Bu kararlar önce KAP'ta yayınlandı. Sonrasında kendi sosyal medyamızdan bilgilendirmeler yapıldı. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Yücel getirildi. Profesyonel Futbol Şube Sorumluluğu'na Hüseyin Yücel, asbaşkan Mete Vardar, asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar getirilmiştir. Bu önemli kararın çeşitli nedenleri vardır. Dün gece bir ayrılık kararı açıkladık. Bugün sabah iletişimdeki ayrılığı açıkladık. Kulübümüzde profesyonellik gereği birçok karar alma durumunda kaldık. Beşiktaş özellikle futbol branşında özellikle son 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgün, bizler üzgünüz. Buradan nasıl bir yere çıkarızın formüllerini aradık. Bu tip kararlar çeşitli türbülanslara neden olabilir. Bu çok normaldir, profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız. Daha iyi yönetebilmek, daha iyi yerlere gidebilmek için. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Biz bu sarsıntıları kulübümüzün daha iyi bir şekilde yoluna devam etmesi için bir uyarı niteliğinde görüyoruz. Bu uyarıları kulübümüz futbol takımı verdiği gibi profesyonel ekiplerden de aldık ve uzun zamandır izliyorduk. Ancak benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta haliyle belli şeyler olabiliyor. Zaman zaman sizleri bilgilendirme konusunda gecikmelere neden olduk. Bugünden itibaren çok net şekilde söyleyebilirim futbolcun patronu Sayın Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den onlar sorumlu olacak. Tüm hoca, transfer, tüm ilişkilerden sorumlu onlar olacak. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Dolayısıyla bunu güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz ama bu da bir yönetim şeklidir. Daha önce birçok kulüpte bu denenmiştir. Bunun doğru olacağına inanıyoruz. Eğer bugüne kadar geçişmiş kararlarımız ve belli hatalarımız olmuşsa da bunun bilincindeyiz. Spor böyle bir şeydir. Her şeyi yaparsınız ama o top kaleye girmeyebilir. Bunun sıkıntılarını araştırırsınız, neden kaynaklandığını öğrenirsiniz. Kolay bir ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa maçıyla, son 1 ayda gelinen netice dikkate değerdir. Bunun sebeplerini en ince noktasına kadar araştırmaktayız. Beşiktaşlılar bizi burada dimdik durabilmek için seçti ki sarsıntılar sonrası gelmiş bir yönetimiz biz. Yönetimimizin kısa süreli geldiğinin ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin son derece bilincindeyiz. Elimizden gelen her şeyi iyi yapmak için uğraşıyoruz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun" diye konuştu.

'1 SAAT İÇİNDE HERKES BENİ YOLLAMAK İÇİN BAYA MÜCADELE ETTİ'

Siyah-beyazlı ekibin yarın önemli bir maça çıkacağını bu maçtan önce bir sarsıntı yaşadıklarını ancak bu sarsıntıdan daha güçlü çıkacaklarını söyleyen Hasan Arat, "Başkanları olarak ben karşınızdayım. 1 saat içinde neler oldu. 1 saat içinde herkes beni yollamak için baya mücadele etti. Biraz daha iyi okusalardı, doğrunun ne olacağını göreceklerdir. Dolayısıyla okumak iyi bir şeydir. Dikkat etmek lazım. Bizim kimseyle meselemiz yoktur. Bizim tek meselemiz Beşiktaş'tır. Beşiktaş için uğraşıyoruz. Yönetim kurulu olarak verdiğimiz sözün arkasındayız. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler ellerini çeksinler. Varsa kongre gelsinler mayıs ayında aday olurlar. Öyle Whatsapp gruplarında, sosyal medyada Beşiktaş'ı, benim idarecilerimizi rencide edecek 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş camiası bunlara çok sert cevap verir. Bunların hepsinin belgesi elimizde hazırdır, herkes kendine gelsin. Biz sportif olarak başarılı olmadığımızın şu an bilincindeyiz. Sadece sportif nedenle böyle bir kalkışmaya, ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve bütün camiayı bulur. Beşiktaş camiası kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir. Beşiktaş'ın içindeki arkadaşlar kulübünüze sahip çıkın. Sahip çıkmazsanız bu insanlar ortaya çıkar ve bu işleri yaparlar. Önemli bir maçımız var. Avrupa kupalarında ne kadar önemli bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Bu maç aynı zamanda milli maçtır. Diyeceksiniz ki bu maç öncesinde bu sarsıntılar neden yaşandı. Sarsıntılar güç verir, mutlaka bir mesajı verir gereken yelere. Çıkıp, oynayacağız. Arkadaşlarım gittiler. Feyyaz hoca, Mete Vardar, Burak kardeşim gittiler. Hocamızla da konuştuk. Bu maçtan iyi ayrılmak istiyoruz. Sporda her türlü netice olabilir. Bizler burada gönüllü bir görevdeyiz. İşimizden, evimizden, aşımızdan emek vererek buraya geliyoruz. Sakın ha sakın çevrenizde çalışma arkadaşlarıma iftiralarda bulunacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hatalar, seçimlerde olabilir. Oyuncu seçiminde olabilir. Biz iyi yapmaya çalıştığımız müddetçe adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Taraftar bizi istemediği anda burada bir dakika durmayız. Ben kulübün içinden yetiştim. Taraftarın istemediği yönetici olarak burada olmam. Taraftarla kimse uğraşmaya kalkmasın, taraftar gereken dersi verir. Biz sahici sarsıntının getirdiği yalancı dengelerden kurtulduk. Kararımızı aldık, bunun arkasındayız. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyoruz. İyi zamanlarda herkes konuşur. Herkes kupanın yanında olmak ister. Önemli zor zamanlarda camianın karşısına dimdik çıkabilmektir. Biz zor günler yaşıyoruz. Beşiktaş bu zor günleri de atlatmasını bilecektir. Taraftar bunun bilincindedir. Ben camiadan birlik ve beraberlik içinde olmalarını rica ediyorum. Sakın aranıza giren kötü insanlara fırsat tanımayın. Varsa derdiniz gelin kurullar burada. Belgelerle teslim edin ama iftira atmayın. Bundan sonra Beşiktaş'a yönetici bulamazsınız. Divan kurulu başkanımız, eski yöneticilerimiz, muhalefette gördüğünüz ama arkadaşımız olanlar aradı, sordu. Herkes bize nasıl destek oluruz mesajı verdi. Camiaya şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'AYBABA İLE HELALLEŞTİK'

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile yolların ayrılmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Arat, şöyle konuştu:

"Samet Aybaba da profesyoneldir. Kulüp profesyonelleriyle ilgili tasarrufta bulunmuştur. Bunun arkasındayız. Sebepleri bizdedir, açıklamak zorunda değiliz. Whatsapp'tan kararı bildirdim. Helalleştik. Onun benden bir talebi vardı, onu yerine getirdim. Beşiktaş'ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. İsterse açıklamayı burada da yapabilir. Bizim sakladığımız bir şey yok. Beşiktaş'ın kurulları var. O bağıranlar gelsinler, belge getirsinler. Londra'da evler diyenler, belge getirin. Yapmayın bu işleri."

'CAMİA KARARIMI SİZDEN DEĞİL, BENDEN DUYAR'

Mayıs ayında yapılacak seçim için henüz bir karar almadığını dile getiren Hasan Arat, "Henüz bir karar almadım. Zamanı geldiğinde bunu camiamla ben paylaşırım. Sizin söylemenizle olmaz. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim her zaman. Onların yüzüne konuştum. Camia kararımı sizden değil, benden duyar. Bunu da bilin. Her dakika spor toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa gelir tüm Beşiktaş camiasına vedamı yaparım. İşimize bakalım, çok işimiz var" diye konuştu.

'BEN ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM'

Böyle bir değişimin yapılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Hasan Arat, "Ümraniye'de çizmelerin giyerek yapılması gerektiğine inandık. Hüseyin Bey bu konuda her türlü çalışmayı Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar ile yapacağını söyledi. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Her türlü yetkiyi verdik. Onur kardeşim, camia için özel ve mükemmel bir insandır. O, sabah bir karar aldı. Kabul etmediğimizi söyledik. Bizden ayrılamayacağını ifade etti ve görevine devam ediyor. Kötü bir dönem geçiriyoruz. Bu gel-gitler yaşanır. Bundan kimse bir şey istifade etmek yoluna gitmesin. Beşiktaş iyi olmazsa, Beşiktaşlı iyi olmaz. Bize vurulacak darbe, Beşiktaş'a vurulur. Onur Göçmez; işini, gücünü, takımını bırakıp buraya gelmiş bir insandır. Sabırlı olmamız lazım. Biz mükemmel bir yapıda değiliz. Biz yönetime geleli 1 sene olmadı. Biz kulübe geldiğimizde tahmin ettiğimizin çok daha kötülerini bulduk. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bir ekibimiz sadece kulüp işleriyle uğraşacak. Diğer ekibimiz de futbolla uğraşacak. Yani hepsi benim yol arkadaşım. Samet hoca da benim yol arkadaşım. Bu ayrılıklar olabilir. Bunlar Samet hocayı kaptanlığından düşürmez. Bunlar gelir, geçer. Biz de gelip geleceğiz. Biz bu kararı almak zorundaydık ve aldık" dedi.

'VAKTİ GELDİĞİNDE KARAR ALMAKTAN KAÇINMAYIZ'

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile Göztepe maçının ardından konuştuğunu söyleyen Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe maçının akşamı görüştüm. Beşiktaş tarihindeki en kötü geri dönüşü yaşadı. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımı söyledim. Yönetim kurulu kararının şu anda kendisiyle devam yönünde olduğunu ifade ettim. Vakti geldiğinde karar almaktan kaçınmayız. Önemli olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası bizim şahsi müessesemiz değil. Önümüzdeki 2, 3 maçı iyi izlemenin doğru olduğuna inanıyorum."

'SÜPER KUPA'YI KAZANDIĞIMIZDA BUNLAR KONUŞULMUYORDU'

Her takımın iyi ve kötü günler geçirebileceğine dikkat çeken Hasan Arat, "Manchester City, dünyanın en pahalı takımı, 5 maçtır yeniliyor. Bunlar olabilir. Real Madrid, yaptığı transferlere bakın kendi sahasında Barcelona maçında nasıl bir netice aldı. Benim, düşüncem yarın akşamı geçersek şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de daha iyi bir noktaya gidebileceğimizi düşünüyorum. Bunu konuşmak için çok erken. Ben hiçbir zaman buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Bu yönetim, yaklaşık 8 ayda, 2 kupa kazandı. Birisi Türkiye Kupası, birisi Süper Kupa. Galatasaray'ı 5-0 yenip, Süper Kupa'yı kazandığımızda bunlar konuşulmuyordu. Aile içinde iyi günler, kötü günler olabilir. Bizi üzen tek şey mücadeleyi bırakmaktır. Mücadeleyi bırakamazsın, dolayısıyla benim bulunduğum yönetim kısa sürede iyi işler yapmıştır. Sıkıntılarımız vardır. Çok normal. Biz 1.5 yıllığına gelmiş yönetimiz. Önümüzü daha çok göremiyoruz. Ben burada en önemli mesajı camiaya vermek istiyorum. Bizi dışarda bazı konulara alet etmeye çalışan insanlara bırakmayın" ifadelerini kullandı.

'KARARI, HÜSEYİN BEY VERECEK'

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında kararı Hüseyin Yücel'in vereceğini belirten Arat, şöyle konuştu:

"Kararı Hüseyin verecek. Devam edip etmeyeceklerine onlar karar verirler. Şunu unutmayın. Benim arkadaşlarım asil insanlardır, her yaptıklarında son noktaya gelmeden haber verirler. Hüseyin Bey bu konuda centilmen bir insandır. Yürütme Hüseyin Bey'de olacak. Bol bol onu arayabilirsiniz."

'ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Futbol A Takımı'nda maaşların ödenmesiyle ilgili çıkan haberleri doğrulayan Arat, "Bunlar doğru olabilir. Bu sıkıntıları yaşayan sadece Beşiktaş değil. Türkiye'de bu faiz oranlarında bu sıkıntılar vardır. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Mücadelesini veriyoruz. Bunlar Beşiktaş'a yara veriyor. Bırakın kendi derdimizi, kendimiz çözelim. Böyle dertlerimiz var, çözmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.