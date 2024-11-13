Hasan Arat'tan Beşiktaş'a Güven Mesajı

Spor

- Hasan Arat: "Takıma ve hocaya inanıyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat:

"Beşiktaş'ta kimse bir değişiklik beklemesin"

"Galatasaray derbisi bizim için kırılma noktasıdır"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son haftalarda özellikle Süper Lig'de kötü günler geçirdiklerini ancak içinde bulundukları durumun düzeleceğine ve bu konuda da hem takıma hem de Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a güvendiğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Başkan Arat, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ın hakkının yendiğini düşünüyoruz"

"Çok ciddi bir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yendiğini düşünüyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, "Önümüzdeki perşembe günü Beşiktaş Meydanı diye bir program hazırlanacak. Bize itirazı olan tüm gazeteciler de davetlidir. Yani öyle bir seçme yapmayacağız. Kendi isimlerini yazdırabilirler. Herkes istediği soruları sorabilir. Ben baştan beri şeffaflıktan yanayız dedim ve bizde onun aksi bir iş olmaz. Bu göreve gelirken çok ciddi çalışmalar yaparak geldik. Bu görevi yapabildiğimiz sürece yaparız. Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası özellikle kırgın, üzgün. Ben de itidalli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu takım yeni kurulmuş bir takım. Takımlarının arkasında olsunlar. Bu lig uzun, Avrupa'da bizim ciddi şansımız var. Türkiye'de henüz daha lig bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar. Bu takım aynı tip takım değil. Matematiksel olarak kıyaslayabilirler ama ilk derbi maçta yaşanan kırılmalar haliyle bir psikolojik bir travmaya neden oldu. Ama bu takım bunu toparlayabilecek hem teknik heyet açısından hem oyuncu tecrübesi açısından iyi durumda. Camiamızda mutlaka özellikle gençlerimizin, birçok kongre üyelerimizin serzenişleri olabilir. Bunu anlayışla karşılamamız lazım. Çünkü lige çok iyi başladık. Süper Kupa'yı aldık. Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak baktığınızda her zaman görebilirsiniz. Sürdürülebilirlik açısından sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu sıkıntılı dönemin ben geçeceğine inanıyorum. Çünkü takıma ve hocaya inanıyoruz. Beşiktaş'ta kimse bir değişiklik falan beklemesin. Ben bunu çok net söyledim. Böyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. O tecrübeyi geçirdik. Geçen sene yaşananlar ortada" ifadelerini kullandı.

"Zor bir transfer dönemi geçirdik"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yaz transfer döneminin kendileri adına çok zor geçtiğini dile getirerek, "Herkes eksiklerimizi soruyor. Bu zor transfer döneminde 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi çok ciddi bir süreçti. 8 oyuncu transfer ettik. Bugün çeşitli yorumlar yapabiliyor herkes. Herkes yorumunu yapsın. Herkes kritiğini yazsın. Ben her zaman söylüyorum. Hakaret olmadığı müddetçe teknik olarak her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Bu sizin en büyük özgürlüğünüzdür. Basının özgürlüğüdür. Dolayısıyla biz buna açığız. Biz dinleriz. Okuruz. Dersimiz varsa o derse çalışırız. Eksiğimiz varsa eksiğimizi tamamlarız. Biz taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bizim onlardan yana bir endişemiz yok. Tek isteğimiz takımlarını desteklesinler. Bu böyle kısa bir maraton değil. Hep birlikte bir camia olarak bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam edelim" şeklinde konuştu.

"Galatasaray derbisi bizim için kırılma noktasıdır"

Galatasaray derbisinin Beşiktaş için bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Arat, "Bir kere içeride başka dışarıda başka konuşmam. Onu bilin. Dışarıya çıktıktan sonra farklı konuşan yönetici tipi Beşiktaş'ta olmaz. Zaten olaylar olduğu anda serzenişimizi dile getirdik. O zaman ziyaret edememe nedenim şahsiydi. Derbi maçında çok önemli kırılma oldu. Malmö buraya geldiğinde, 'Derbi maçında neler oldu' diye bize sordu. Çünkü maçtan önce derbi maçını seyrediyorlar ve orada yaşananları görünce şaşırıyorlar. Türkiye'de her şey tamam, neden bu eksik? Hiç düşündünüz mü? VAR neden yok? VAR neden müdahale edemiyor? Hakemler bu kararları niye alıyorlar? İzlanda maçındaki VAR, 1 dakika sürüyor. UEFA maçlarındaki kararlar 1 dakika, 2 dakika sürüyor. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Bizim derbi maçımız kırılma noktasıdır. Kasımpaşa maçındaki Rafa meselesi kırılma noktasıdır. Malmö maçında baktınız mı? Hiç kimse Rafa'ya dokunabiliyor muydu koşarken? Dokunduğu anda cezası çok ağırdır. Türkiye'de bu görülmediği gibi o kararlar da verilemiyor. Başakşehir'de VAR devreye girmemesi Beşiktaş'ta önemli kırılmalara neden oldu puan olarak. Beşiktaş kötü oynadığında kaybediyorsa mazeret üretmeyiz. Beşiktaşlıya bu yakışmaz. Ama hakkı yeniliyorsa Beşiktaşlı çıkar bu hakkını arar. Biz bugün o noktadayız ve başkanın samimiyetine ben inanıyorum. Başkan çok önemli mesajlarla bu seçimi kazandı. Bu şekilde ben önemli önlemler alacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Biz bu kadroya güveniyoruz"

'Beşiktaş'ın kadrosu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunun gerisinde mi?' şeklinde gelen soruyu Başkan Arat, şöyle cevaplandırdı:

"Şimdi başka takımların kadrosunu başka takımlar kendisi değerlendirsin. Ben Beşiktaş'tan sorumluyum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim; biz yabancı sayımızı son gece ancak 14'e indirebildik. Yani herkes neden kanat alınmadı, neden eksikler tamamlanmadı diyor ama böyle bir şansımız yok. 14 yabancı oyuncu var. Elimizdeki yabancı oyuncuları çıkartmamız çok fevkalade zor oldu. Yani bunun daha geniş versiyonlusunu perşembe günü konuşuruz. Şimdi 2 oyuncumuzu gönderip 2 oyuncu alma planımız var. Scout'larımız ona göre çalışıyor. Bu çalışmaları yapıyoruz sürekli ama şu anda ocak transferinden önce yapabileceğimiz bir şey yok. Bu elimizdeki kadro budur. Biz bu kadroya güveniyoruz. Yepyeni bir kadro kuruldu. Böyle bir kırılma yaşandı derbi maçında. Bu kırılmanın ben tamir edilebileceğine inanıyorum. Önemli olan camianın bir arada olmasıdır. En kritik konu budur. O yüzden kimse dışarıdan camiada bir boşluk var diye hevese kapılmasın. Bu camia istediği zaman anında kenetlenir. Beşiktaş kenetlenecektir."

"Burası sosyolojik kaosa doğru gider"

Başta hakemlerle ilgili problemler olmak üzere Türk futbolundaki sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini aktaran Hasan Arat, "Toplum Avrupa'daki bütün maçları seyrediyor. Yani yayıncı kuruluş hafta sonları naklen yayın veriyor. Hiç orada böyle şeyler yaşıyor musunuz? Hakem kararına itiraz eden oluyor mu? VAR'a itiraz eden oluyor mu? Haksızlık yaşanıyor mu? Hiç görüyor musunuz? Dolayısıyla burada bir sorun var. Bu sorunu artık kabul etmek lazım. Bizim Avrupa maçlarında hakem konuşuluyor mu? VAR konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Yani bu işin çözülmesi şart. Bakın bu iş federasyonların değişmesine neden oldu. O yüzden bu işe kesinlikle çözüm bulunması lazım. Başka çaresi yok. Burada bundan sonra yönetici bulamazsınız. Buraya finansman sağlayamazsınız. Burası sosyolojik kaosa doğru gider. Çok açık söylüyorum. O yüzden herkes duyarlı olsun. Herkes adil olsun. Biz adaletin dışında Beşiktaş olarak hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Beşiktaş çıkar kazanır ya da iyi oynamıyorsa kaybeder. Beşiktaş bunu bahane olarak göstermez. O yüzden bu tip mevkilerde görev yaparken hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Her şey bitti dediğin anda yeniden ümitler yeşerir. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecek. Beşiktaş bunları yaşamış ve tecrübeli DNA'ya sahip bir camia. Ama kimse bizden çıkıp bağırıp, çağırıp ortalığı kırıp hareket yapmamızı beklemesin. Biz gerekeni yaparız en doğru şekilde, en dürüst şekilde yaparız. Ben buradan tekrar söylüyorum. Burada en önemli olan Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğuna inandığı anda her türlü dürüstlüğün simgesidir. Herkese de bunu gösterir. O yüzden ben bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum ve bu istişarelerimiz devam edecektir ama bu ziyaret Beşiktaş açısından ve Türk futbolu açısından önemli bir ziyaretti" dedi.

Başkan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler özelinde bir görüşme yapıp yapmadıklarıyla ilgili ise, "İçeride konuştuklarımı burada konuşmak bize yakışmaz. O yüzden sayın başkanın söylemesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.