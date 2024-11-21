Hasan Arat\'tan Genel Kurul Açıklaması

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda aday olup olmayacağının şu an gündeminde olmayacağını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında konuşan Arat, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Arat, Beşiktaş Kulübünün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olup olmayacağı ve eski başkan Fikret Orman ile eski yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Beşiktaş'ın tek müracaat edeceği yer Beşiktaş tüzüğüdür. Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse öyle hareket ederiz. Tüzük bu kararın ne zaman verileceği, ne zaman açıklanacağı konusunda açık metinlerle doludur. Tüzük dışında harekete girmeyiz. Kimsenin politikasına Beşiktaş'ı alet etmeyiz. İnsanların hayatlarında bazı şeyler yaşanabilir. Arkadaşların telaşlarını anlayabiliyorum. Keşke bunu mali genel kurulda söyleselerdi. Buralar korumanızla gelip masaya oturulacak yerler değildir. Mali genel kurulda dertleşeceksiniz, hakaret etmeyeceksiniz. 23 yıl yönetimlerde yer almadım ama mali genel kurullarda konuştum, düşüncelerimi dile getirdim. Bu işler röportajla olacak iş değildir. Fiziken camianın sizi hissetmesi lazım. Adaylık konusu şu an gündemimizde değil. Şu an gündem mali olarak sürdürülebilir olması, futbol takımının başarısıdır. Gayet normal buluyorum açıklamaları. Arkadaşlarımız kendi yaşadıkları sıkıntılı günleri burada gördüler ve ona dikkat çekmeye çalıştılar. Beşiktaş'ta hemen fırtına kopartılmak istendi. Benzer şeyler eski yöneticiler yaşamış olabilir. Beşiktaş bireysel olarak korunacak bir makam değildir. Beşiktaş'ı Beşiktaşlıların tamamı koruyacaktır. Beşiktaş'ta görev yapmış olan herkes benim için değerlidir."

"Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz"

Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaptığı ziyaretle ilgili de konuşan Hasan Arat, yabancı VAR hakemin Kulüpler Birliğinde de talep edildiğini aktararak, "Hem Beşiktaş hem Türk futbol kamuoyu açısından önemli bir ziyaretti. Futbolda adaletin yerine gelmesi konusunda ısrarımız vardı. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Hakem görmeyebilir, biz de görmüyoruz. Yayıncı kuruluşun çok hassas olması lazım. Yayıncı kuruluşun adaletli görüntü vermesi lazım. VAR hakemlerine Türkiye kaderini teslim ediyor. Türkiye sosyoekonomik olarak inişler çıkışlar yaşıyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor. Orada tek istedikleri şey de adalet. Bu sistemin kurucuları var, bu kurucular bundan vazgeçmiyor. Türkiye bu işi çözmek zorunda. Bu iş çözülmeden futbol yurtdışında başarı elde edemez. 'Türkiye'de nasıl olsa bana çalmıyorlar' diyorlar ama yurt dışında kimse hakeme itiraz edemiyor. 'Burada bir daha maç idare edemezsin' diyorlar. Kötü oynayıp yenilirsek bunu kimseye bahane olarak göstermeyiz. Beşiktaş'ın hakkı yeniliyorsa, bir yıpratma dönemine girilmişse Beşiktaş bunun hesabını sorar. Sayın başkana 'bu yerli-milli konusunda ısrarcı olma' dedik. Türkiye'de birçok endüstri yurt dışına açıldıktan sonra büyümüştür. 'VAR hakemlerini yabancı yapın, bu uygulamaya başlayın' dedik. Başkan bunu sıcak karşıladı. Kulüpler Birliğinde bu talep olumlu bulundu. 'Sadece yukarıdaki maçlara değil aşağıdaki kritik maçlara da yabancı VAR hakemi gelsin' dendi. Bu düzenle uğraşacağını söylemişti, sayın başkanın bu düzenle uğraştığına inanıyoruz. Neler olduğunu biliyoruz, onun bizde muhafaza etmemizi gerektiği şeyi bile kamuoyuyla paylaşamam ama kendisine güveniyoruz. Arkadan konuşmayız, kendisine söyleriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz"

Arat, futbol takımında son haftalarda yaşanan düşüşün kritik oyuncuların sakatlığıyla başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok iyi başladık. Hiç sakatlığımız yoktu. Biz bu takımı çok güvenerek, çok büyük sıkıntılarla kurduk. 38 oyuncu gitti, 8 oyuncu aldık. Geçtiğimiz yıl travmadan çıkmış bir takımın DNA'sı vardı. Biz hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık. Son geceye kadar oyuncu yollamak için uğraştık. Bizim kadromuzun kilit 3 oyuncusu sakatlandı. Paulista, Beşiktaş'ın bel kemiğini oluşturuyordu. Düşüş anında sakattı. Rashica ve Immobile sakatlandı daha sonra. Bu sporun içinde olan şeyler. Temel oyuncular devreden çıkınca gençler parlar. Emirhan'ın parlama nedenlerinden biri Paulista'nın sakatlığından sonra oynadığı oyundur. Biz kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz, eksiklerimiz var ama bu yapılan 8 transferin tamamı hocanın tespitleri sonrası yapılmıştır."

Bir oyuncunun transferine karar verildiği zaman önce teknik analizlerin yapıldığını vurgulayan Arat, "Sonra fiyat ödeme mukayeseleri başlıyor. Sonra mukavele özellikleri devreye giriyor. 'Havlu atma' lafını doğru bulmuyoruz. Bu takımla geçen seneki takım aynı değil. Bu takım cevap verebilen bir takım. Baktığınızda Avrupa kupalarında çok ciddi şansımız var. Biz en zor dönemi yaşadık. Orayı bozmamamız lazım. Birlik beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Buraya tutulamayacak sözler vererek gelmedik. Bu zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz. Futbol A takımında motivasyonunu bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ara transfer dönemi için Hüseyin Bey ve scout ekibi hazırlığını tamamladı. Gitmesi gereken oyuncular da var. Bütçemize uygun doğru hareketler içinde olacağız. Geçtiğimiz hafta burada 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkimiz iyi ama zaman gerekiyor. Puan farkını kapatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Her türlü transferde ve başarısızlıkta hesap vermeye hazırım"

Arat, futbol takımının maliyeti ve bulunduğu nokta ile ilgili bir soruya, "Bizim bütün kayıtlarımız açık. SPK'de transferlerin durumu açık. Mali genel kurulda açıkladık. Kamuoyunda futbolcumun fiyatını niye konuşayım? Kurduğumuz takımın bütçesine bakınca en kritik oyuncularımız Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı bonservissiz transfer ettik. Yüzde 100 başarılı olmadık. Ne olacağı mayıs sonunda görülür. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Transferlerimiz arasında gençler de var. Hocanın belli bir oyun formatı ve disiplini var. Hesap vermesi gerekenler bizleriz. Her türlü transferde ve başarısızlıkta hesap vermeye hazırım. Diğer takımların harcamalarına bakarsanız Beşiktaş'ın ne harcama yaptığını görürsünüz. Beşiktaş'ın mali işlerini her gün konuşmaktan vazgeçin. Mali genel kurula gelin. İftira atanın bu dünyada yeri yok." diye cevapladı.

Hasan Arat, Talisca ile görüşmeler yapıldığını ancak maliyetlerin Beşiktaş'a uygun olmadığını kaydederek, "Rafa Silva bize yeter. O bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ama Hüseyin Yücel aldı geldi." dedi.

"Türkiye 2 takımın tekelinde olamaz." diyen Arat, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında hakem hatalarının incelenmesi yönündeki görüşmelere değinerek, "Bunu dile getirenler de kendini sıkıntılı duruma sokmuştur. Beşiktaş 'böyle bir karar alınacaksa 18 takımla alınsın' der. Bu mesele Türk futbolunun meselesidir, 2 takımın birbiriyle görüşüp sonra 'görüşmedik' demesini şaşkınlıkla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi vaatlerinin birçoğunu hayata geçirdiklerini söyleyen Arat, şunları kaydetti:

"Vaatlerimizde 'neyi gerçekleştirdik, neyi gerçekleştiremedik' diye gün gün takip ediyoruz. 4,5 yıllık planlarımız da 1,5 yıllık planlarımız da vardı. Tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimizde yüzde 72 seviyesindeyiz. Kendimizi çok eleştirdiğimiz noktadayız. Türkiye'deki tek FIFA standardına sahip ışıklandırmayı yaptık, bu vaatlerimizde yoktu. Kara duvar meselesinde Beşiktaş tüm kulüplerin önündedir ve ön izinlerin tamamını almıştır. İçişleri bakanlığında sayı konusunda tartışma devam etmektedir. Bu listemizde hala yapılmamış olarak görülüyor. Gayrimenkullerimizi ele geçirmeye başladık. Dijital TV sözü vermiştik, bu devreye giriyor. Buna benzer önemli gelişmeler var. Akaretler'de Anıtlar Kurulunun izni çıktı. Büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Şan Ökten'le ilgili izin süreci devam ediyor. Devlet bizi dinlemek konusunda hassasiyet gösteriyor. 11 ayda birçok şeyi toparlamış görülüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz."

"Kulüpler bu borçlarla devam edemez"

Ekonomik olarak kulüplerin sürdürülebilir bir durumda olmadığını anlatan Arat, " 6 Ekim'de Merkez Bankası politika faizi yüzde 25'ti, bugün 51. Gelmeden önce her sene bir Akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Akaretler'deki binamızın değeri kadar faiz ödememiz gerekiyor. Beşiktaş'ın Bankalar Birliği anlaşmasının yeniden yapılanması lazım. Bunu hiçbir kulüp kaldıramaz. 2013'te iddia gelirleri 5,3'müş. Bugün 10 binde 6. Kulüpler kendi markasından iddia gelirlerinde 10 binde 6 alıyor. Bu işin mutlak suretle resmi olması lazım ve kulüplerin resmi olarak bu kazançları elde etmesi lazım. Bu konuda haksızlık var. Yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara inmiş durumda. Beşiktaş geçen sezon yayın gelirinden 4,6 milyon avro para kazanmış. Geçen sene 4,6 milyon avro gelir almışız, sadece UEFA'ya katılım payımız 8,5 milyon avro. İddia gelirlerinin çözülmesi lazım. Bu bankalarla olan sorunların çözümüne de katkı sağlayacaktır. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Ne yaparsanız yapın bu faiz oranlarıyla devam etmesi mümkün değil." şeklinde konuştu.

Kulüp yönetmenin zor iş olduğunu belirten Arat, görevde olduğu 11 aylık sürecin sonunda yaptığı özeleştirileri paylaşarak, "Burada yapmamız gereken çok iş var. Hayatımızda karşılaşmadığımız kadar büyük bir yük var. '9 ay bize 9 yıl gibi geldi' demiştim. 1 yıl dolmadan yıllarca mücadele ediyormuşuz hissi var. Bir yönetim kurulunun tek başına yapabileceği bir şey değil. Futbol AŞ'de de çok iyi çalışan arkadaşlar var. En büyük özeleştirim kendime ve ailemize yaptığımız haksızlık. Bu büyük bir fedakarlık. İçine girmeden göremiyorsunuz. Ne yaptığımızı biliyoruz, hata yaparsak bedelini öderiz. Yetişemediğimiz şeyler oldu. Üzüldüğüm şeyler oldu. 5700 sahte üye konusu beni çok üzdü, inanamadım. Bu tip üst düzey yöneticilik yapmış kişilerin böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşündüm. Buna tahammül edemedim. Taraftarlarımıza daha ekonomik imkanlı bilet vermeyi arzu ederdim, bunun maksimumunu yaptık. Daha iyisini yapmak için ilave kaynaklar elde etmemiz lazım. Özeleştiri içinde fazla iyi niyet de olabilir. Bu nedenle yaptığım hatalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda bir yapı olduğuna inandığını kaydeden Arat, "Bu yapıdan TFF Başkanı da rahatsız. Herhangi bir takım için kurulmuş olabilir de olmayabilir de ama bu yapıdan yıllardır muzdarip olan Beşiktaş olmuştur. Fakat biz öyle kapı kapı gidip ağlamayız. Biz sahada çıkıp maçların kazanılmasına inanan bir kulübüz. Çarpık yapı sözünü kullanan TFF başkanının kendisi. Bu yapıya itiraz konusunda Beşiktaş camiası nasıl bir tutum içinde derseniz Beşiktaş taraftarı bu konuda çok duygusal. Beşiktaş sosyal medyada '2 haftada yönetim indiririz' gibi bir ruh haliyle ve insanları kullanarak çok kötü bir noktaya gitmiştir. Bu yapıyı bozmanın tek çaresi birlik ve beraberliktir. Mesele ben değilim. Beşiktaş'a bunu yapmayın. Beşiktaş camiası, taraftarı kulübüne sahip çıksın. Mesele armadır, ideallerimizdir. Bu camiaya ait olmayıp sonradan paraşütle gelmek isteyenler önce camiayı tanısınlar." şeklinde konuştu.

Arat, yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile ilgili eleştirilere de "Puan kaybı olunca gündeme gelen konulardan biri. Beşiktaş'ta çalışanlar kulübün önüne geçemez. Friedel bizim çalışanımızdır. Her türlü rapor, bilgi, belge bizim kontrolümüzdedir. Kendi başına bir şey yapamaz. Uluslararası ilişkiler ağımızda ve scout sistemimizde önemli yer tutmaktadır. Diğer kulüplerdeki bu tip görevde bulunan arkadaşların böyle konuşulduğunu duydunuz mu hiç? Beşiktaş'ın böyle bir yönetim tarzı var. Yönetim hesabını genel kurulda verir. Varsa bir yanlışı ispat edin. İspat edemeyeceğiniz hiçbir konuda insanlara damga vurmayın. Bunun hesabını yıl sonu biz veririz." diye cevap verdi.

Arat, VAR inceleme süresinin uzamasıyla ilgili olarak, "MHK Başkanı'nın bahsettiği kanıt konusuna katılmıyorum. İzlanda'daki kamera açıları daha mı iyiydi? Burada niyet önemli. Biz Başakşehir maçında hakemin niyetini daha 10. dakikada anladık, o kadar net görülüyordu. Derbi maçında da anladık. Kasımpaşa maçında tek bir pozisyona itiraz ettik. Beşiktaş'a yapılanlara çok üzülüyorum. Beşiktaş medyasının Beşiktaş'ı koruması lazım. Beşiktaş'tan ekmek yemiş insanların yorumları içimi incitiyor. Yayıncı kuruluş kamera açılarını da konuşuyoruz. İzlanda'daki kamera da buradaki kamera kamera değil mi? Kimse aklımızla oynamaya çalışmasın, hata yaptık desinler ona da razıyız." ifadelerini kullandı.

Arat dün tanıtımı yapılan kulübün resmi aplikasyonunun 14 saatte 230 bin indirildiğini sözlerine ekledi.