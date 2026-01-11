Hasan Şaş\'tan Okan Buruk\'a tepki

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında sarı-kırmızılıların performansını yorumlayarak eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY HİÇ HAZIRLANMAMIŞ"

Galatasaray'ın kötü oyununa değinen Hasan Şaş, "Galatasaray baştan sona kadar, maçtan öncesine kadar hiç hazırlanmamış. Konsantrasyonu yok. Bu stadyum da belli ki Galatasaray'ı etkiliyor. Davinson Sanchez çıktı, Icardi'nin karşılayacağı korner bu kadar olur. O golle maç bitti. Galatasaray kötü oynadı. Okan hocanın da futbolcuların da bunu kabul edeceğini düşünüyorum." dedi.

"F.BAHÇE İLE OYNUYORSAN KALEDE UĞURCAN OLACAK'

Kalede Günay Güvenç yerine Uğurcan Çakır'ın olması gerektiğini ifade eden Hasan Şaş, Okan Buruk'un kaleci seçimi tercihini eleştirerek, "Kalede Uğurcan Çakır olsaydı senaryo değişik olabilirdi. Galatasaray final oynuyor, Fenerbahçe ile oynuyor. Galatasaray'ın en pahalı oyuncularından biri oynamıyor. Guendouzi'nin attığı şut normal bir ön liberoların gelip oradan vurabileceği bir şuttur. Uğurcan Çakır o topu çıkarabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsan, kalede Uğurcan olacak. Bitti." ifadelerini kullandı.

"KONSANTRE OLMADIKLARI ÇOK AÇIK ORTADA"

Sarı-kırmızılıların maça konsantre olmadıklarını ifade eden Şaş, "Yine kaleciye ve bireysel bir şeylere çok yüklenmek gibi bir durumum yok. Bu durumu yaratan konu Galatasaray'ın ta Kocaelispor maçından gelen bir durum. Bu maçta konsantrasyonlarının olmadığı çok açık ortada. Bu da maçtan önce hazırlanamamaktan kaynaklanır." sözlerini sarf etti.

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMESİ LAZIM'

Hasan Şaş son olarak, "Osimhen olayı da değil, Singo olayı da değil. Galatasaray gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Monaco ve Saint Gilloise maçlarından birer puan alsa Atletico Madrid maçını konuşmayacağız bile. Sen final maçına çıkıyorsan %100 konsantrasyonla çıkman lazım. Rakibin senden %300 konsantre oluyor ama sen olamıyorsun. Senin derdin futbolcuların maç seçmesi. Maç seçiyorlar, stadı seçiyorlar, kendi konfor alanlarına göre alan seçmeye çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Önümüzde Atletico Madrid maçı var, bundan sonra çok ciddi maçları var. Fenerbahçe'nin senden daha çok koşacağını bileceksin. Fenerbahçe'nin durumuna göre oynayacaksın." şeklinde konuştu.