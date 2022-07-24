Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı

24.07.2022 19:09
Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı

Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı.

Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonaya 920'ye yakın sporcu katıldı.

Aba güreşinin 5 bin yıldan beri Türk'ün gerçek güreşi, meydanların güreşi olduğunu ifade eden Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek; Aba güreşi müsabakalarını Hatay'da yaklaşık 15 yıldır düzenlediklerini söyledi.

"Bu bir uluslararası Aba Güreşi Dünya Federasyonu'nun organizasyonudur"

Öztek, konuşmasının devamında, "Bu Hatay'ın güzel vatanımıza katılışının 83 yılı münasebeti ile gerçekleştirdiğimiz bir organizasyondur. Tabii ki organizasyonumuzun başı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tır. Bu bir Uluslararası Aba Güreşi Dünya Federasyonu'nun organizasyonudur. Bu organizasyon çerçevesinde bugün buraya 1000'e yakın sporcu aşağı yukarı 60'a yakın kulübün katıldığını görüyoruz. 45 kilodan başlayıp artı 90'a kadar süren kilolardaki yarışmaların sonucunda 60, 70, 80, 90 ve baş güreş kategori arasındaki sporcularımız birinci, ikinci ve üçüncü olanlar 3- 4 Eylül günü yine Hatay'da mersahımızda yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. 60 federasyonun 45-50 tanesi dünya şampiyonası sırasında burada yarışıyor. Biz burada sadece spor yapmıyoruz. Hatay'ımızı, Türkiye'mizi ve güzel vatanımızı tanıtıyoruz. Buraya gelen her ülke Türkiye'ye aşık olarak dönüyor. Zaten birçok Türk devletlerinden ve Türk milletlerinden resmi Türk devletleri olsun özerk Türk cumhuriyetleri olsun ve hatta Türk beylikleri olsun Türkiye'ye gelmekten ve yarışmaktan onur duyuyorlar. Biz de onları oradan misafir etmekten sonsuz gurur duyuyoruz" dedi. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da 'Ortak Varoluş Mozaiği'ne Dünya Rekoru İncelemesi Hatay'da 'Ortak Varoluş Mozaiği'ne Dünya Rekoru İncelemesi
Kaynak: İHA

Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement