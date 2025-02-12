Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Samim SELÇUK/ HATAY, -SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, 16 Şubat'ta Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.