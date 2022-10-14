Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 12:52
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, hava topu, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement