Süper Lig'in 18'inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Erdemli Atış Poligonu'nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. MAS koşusu, dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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