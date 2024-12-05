Hatayspor, Osmaniyespor FK'yi 5-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Hatayspor, Osmaniyespor FK'yi 5-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Hatayspor, Osmaniyespor FK\'yi 5-0 mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükseldi

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Hatayspor, sahasında Osmaniyespor FK'yi 5-0 mağlup etti. Maçta Strandberg 2 gol atarken, Rui Pedro ve Bamgboye da gol kaydetti. Hatayspor, bu galibiyetle bir üst tura çıktı.

05.12.2024 18:15  Güncelleme: 18:20
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STAT: Mersin

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır

HATAYSPOR: Bekaj - Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 72 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk. 46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 63 Aboubakar)

OSMANİYESPOR FK: Numan Soysal - Halil Karataş, Berke Çelik, Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Mehmet Aslan, Mertcan Akkaya (Dk. 46 Osman Yavuz), Emircan Birinci (Dk. 72 Gürcan Gözüm), Yusuf Ocak, Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün)

GOLLER: Dk. 24 ve Dk. 45 Strandberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk. 75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Kerim Alıcı (Hatayspor), Selahattin Furkan Cöcü, Mehmet Aslan (Osmaniyespor FK)

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Hatayspor, sahasında karşılaştığı Osmaniyespor FK'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

23'üncü dakikada soldan kale alanına yapılan ortaya ayağını uzatan Hatayspor'lu Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45'inci dakikada takım arkadaşı Boutobba'dan aldığı pasla rakip ceza sahasına giren Strandberg, sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarı 2-0 bitti.

66'ncı dakikada Bamgboye'den pasıyla topla buluşan Rui Pedro, kaleci Numan'ı geçikten sonra topu boş kaleye yuvarladı: 3-0.

75'inci dakikada savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro takım arkadaşı Bamgboye'ye bıraktı, Bamgboye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

90+2'nci dakikada sağdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Hatayspor'lu Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Karşılaşma 5-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

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